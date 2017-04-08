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Виталий Мутко: Если бы не лимит, у нас бы не было ни Кутепова, ни Зобнина

Артем Терентьев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Президент РФС Виталий Мутко – о конкуренции и лимите.

– Васин – выпускник питерской школы «Смена». Но «Зенит» ему ничего не предложил. И пришлось Васину поехать в Хабаровск, в другие команды. А теперь он игрок сборной! Нет выдержки у наших клубов, не ждут молодежь.

Если у вас есть деньги, конечно, вы купите готового игрока. Поэтому нам нужен лимит. Ведь привозят игроков сборных, как с ними конкурировать молодым игрокам? Если бы не лимит, у нас бы не было ни Кутепова, ни Зобнина, ни других молодых ребят, – сказал Мутко.

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