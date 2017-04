Хосеп Гвардиола: Этот сезон будет для меня уроком, нужно учиться на своих ошибках

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола уверен в том, что команда сможет добиться прогресса под его руководством.

- Мы сможем прибавить, это совершенно точно. Этот сезон будет для меня уроком. Это нормально для тренера, когда после 7-8 лет работы наступает не столь успешный сезон, как раньше. Такое случается. Нужно учиться на своих ошибках.

Я старался адаптироваться к премьер-лиге, насколько это возможно. У меня это получилось, и думаю, что мы сможем стать лучше. Но пока команда недостаточно хороша для того, чтобы бороться за титул, - рассказал Гвардиола.

