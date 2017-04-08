«Металлург» Мг – СКА. Кошечкин – в воротах, Береглазов сыграет во втором звене
Тренерский штаб магнитогорского «Металлурга» определился с составом на первый матч финала Кубка Гагарина против СКА.
В воротах сыграет Василий Кошечкин, в запасе остался Илья Самсонов.
Первое звено: Бирюков - Антипин, Мозякин - Зарипов - Коварж;
Второе звено: Ли - Береглазов, Осала - Сантала - Семин;
Третье звено: Терещенко - Хабаров, Косов - Филиппи - Тимкин;
Четвертое звено: Дронов - Железков, Казионов - Платонов - Калетник.
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Напомним, матч «Металлург» Мг – СКА пройдет 8 апреля в Магнитогорске и начнется в 15:00. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи.
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Матч
Металлург Мг - СКА - 0:0 (0:0, 0:0, 0:0)1-й период
Место и дата
08 апреля 15:00, Арена Металлург, Онлайн-трансляция