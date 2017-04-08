Алексей Сорокин: Вытрезвители на ЧМ-2018? Ну и хорошо

Глава оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин рассказал о своем отношении к плановому открытию вытрезвителей в городах, принимающих ЧМ-2018.

– Во всех городах, принимающих ЧМ, вновь заработают вытрезвители. Серьезно?

– Мне сложно это комментировать, я столько не пью! Некоторое время назад вытрезвители упразднили, сейчас этими функциями занимаются медицинские учреждения. Но как это связано с ЧМ? У нас планируется повальное пьянство?

– Ну многие будут не трезвы. А о вытрезвителях сказал главный внештатный нарколог Минздрава.

– Ну и хорошо.