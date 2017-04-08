Виталий Мутко: Говорят, клубы надо спасать. А кого? Менеджеров, которые жульничают?
Президент РФС Виталий Мутко на Конференции РФС – о менеджерах, которые жульничают.
– Смотришь некоторые матчи, приходят на них тысяча-полторы народу. И зачем это все? Зарплаты платить? Переходите тогда в любительский футбол, - говорит Мутко. – А то потом выясняется, что деньги закончились, и клуб надо спасать. А кого спасать? Менеджеров, которые жульничают? Порой диву даешься! Я три раза встречался с фанатами «Кубани». Одна администрация уйдет – три миллиарда долгов. Инвесторы-то и готовы прийти, но куда? Работать надо лучше.
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