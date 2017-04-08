«Зенит»-м обыграл «Анжи»-м, команды забили девять мячей

«Зенит»-м в матче молодежного первенства обыграл «Анжи»-м со счетом 6:3.

За петербургский клуб дублем отметились Александр Еловских и Никита Каккоев, по голу забили Алексей Плотников и Кирилл Макеев. У махачкалинцев дубль на счету Чингиза Агабалаева, еще один мяч забил Дмитрий Кудряшов.

Напомним, следующий матч петербуржцы проведут 14 апреля в Москве против молодежного состава «Спартака», махачкалинцы в тот же день примут «Крылья Советов»-м.

«Зенит»-м набрал 43 очка и занимает третье место в турнирной таблице молодежного первенства, «Анжи»-м с 32 баллами идет на пятой строчке. Лидирует в первенстве ЦСКА-м, в активе которого 51 очко.