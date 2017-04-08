Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Крылья Советов2 : 2Амкар
Футбол  Терек- : -Арсенал Тула
Футбол  Зенит- : -Анжи
Хоккей  Металлург0 : 0СКА
Футбол  Реал- : -Атлетико
Футбол  Бавария- : -Боруссия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Зенит»-м обыграл «Анжи»-м, команды забили девять мячей

Источник:  ФК «Зенит»Комментарии

«Зенит»-м в матче молодежного первенства обыграл «Анжи»-м со счетом 6:3.

За петербургский клуб дублем отметились Александр Еловских и Никита Каккоев, по голу забили Алексей Плотников и Кирилл Макеев. У махачкалинцев дубль на счету Чингиза Агабалаева, еще один мяч забил Дмитрий Кудряшов.

Напомним, следующий матч петербуржцы проведут 14 апреля в Москве против молодежного состава «Спартака», махачкалинцы в тот же день примут «Крылья Советов»-м.

«Зенит»-м набрал 43 очка и занимает третье место в турнирной таблице молодежного первенства, «Анжи»-м с 32 баллами идет на пятой строчке. Лидирует в первенстве ЦСКА-м, в активе которого 51 очко.

Матч

Зенит (мол) - Анжи (мол) - 6:3 (3:3)

Голы

Еловских 3 (1:0). Плотников 7 (2:0). Агабалаев 17 (2:1 - пен.). Еловских 36 (3:1). Кузьмин 37 (3:2). Кудряшов 45 (3:3). Макеев 51 (4:3). Каккоев 61 (5:3). Каккоев 83 (6:3).

Место и дата

08 апреля 12:00, МСА Петровский, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Виталий Мутко: Если бы не лимит, у нас бы не было ни Кутепова, ни ЗобнинаПрезидент РФС Виталий Мутко – о конкуренции и лимите.Алексей Сорокин: Трава на «Крестовском» растет не так быстро, как предполагалось, но паники и ужаса нетГенеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин рассказал о состоянии газона на стадионе «Крестовский».Александр Бубнов: Нет сомнений в том, что «Зенит» победит «Анжи»Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился ожиданиями от матча «Зенит» - «Анжи» в 22-м туре чемпионата России.«Не «Зенит» тащат за уши». Луческу. «Спартак». РФС. Пока вы спали (видео)«Не «Зенит» тащат за уши». Луческу. «Спартак». РФС. Пока вы спали (видео)«Советский спорт» рассказывает о самых интересных событиях в российском футболе.Андрей Червиченко: ЦСКА начал понимать, что до чемпионства ему не добратьсяАндрей Червиченко: ЦСКА начал понимать, что до чемпионства ему не добратьсяБывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о состоянии конкурентов красно-белых в преддверии 22-го тура РФПЛ,Так сейчас выглядит поле в Петербурге, которое якобы гниет (фото и видео)Так сейчас выглядит поле в Петербурге, которое якобы гниет (фото и видео)У арены на Крестовском острове новые проблемы.«Зенит» – «Анжи». Начало текстовой трансляции в 19:00 (мск)Сегодня «Советский спорт» проводит текстовую трансляцию матча 22-го тура чемпионата России между «Зенитом» и «Анжи».«Хочу заиграть в «Шахтере». Форвард, который рвется в топ-клуб через «Анжи»«Хочу заиграть в «Шахтере». Форвард, который рвется в топ-клуб через «Анжи»Нападающий «Анжи» Филипп Будковский – о методах Александра Григоряна, коротком возвращении в Донецк и предстоящем выезде в Петербург.Молодежное первенство. 22-й тур. «Зенит» - «Анжи», «Уфа» - «Спартак» и другие матчиРезультаты матчей 22-го тура молодежного первенства России.Александр Мостовой: Если завтра Слуцкому позвонят из «Зенита», он вернется в РФПЛБывший полузащитник московского «Спартака» и сборной России Александр Мостовой рассказал, при каких условиях экс-наставник ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий может вернуться в РФПЛ.Алексей Сорокин: Газон «Санкт-Петербург Арены» постепенно входит в должное состояние после спячкиГендиректор оргкомитета чемпионата мира-2018 Алексей Сорокин поделился мнением о состоянии газона «Санкт-Петербург Арены».Газон на «Санкт-Петербург Арене» начал гнить и непригоден для игрыТрава газона стадиона на Крестовском острове начала подгнивать, сообщает Regnum.«Зенит» – «Анжи». Все вырученные средства от продажи билетов пойдут в фонд помощи пострадавшим в терактеВсе средства, полученные с продажи билетов на матч «Зенит» - «Анжи», пойдут в фонд помощи пострадавшим в теракте.Футболисты «Анжи» возложили цветы на мемориале памяти жертв теракта в ПетербургеФутболисты и руководство «Анжи» почтили память жертв теракта в петербургском метрополитене.Андрей Червиченко: «Анжи» может ужалить «Зенит» хуже гремучей змеиБывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился ожиданиями от встречи 22-го тура чемпионата России, в которой «Зенит» примет «Анжи».«Зенит» – «Урал». Матч пройдет 22 апреля на «Санкт-Петербург Арене»РФПЛ определила даты и время начала матчей 24-29 туров чемпионата России.«Зенит» выпустил ограниченную партию толстовок, средства от продажи пойдут в фонд помощи пострадавшим в терактеПо многочисленным просьбам болельщиков «Зенита» в официальные магазины поступили толстовки с хештегом #НасНеСломить, в которых игроки и тренеры клуба почтили память жертв теракта в петербургском метро, сообщает официальный сайт сине-бело-голубых.Хави Гарсия: Петербург – очень безопасный город, вряд ли теракт в будущем повторитсяПолузащитник «Зенита» Хави Гарсия поделился мнением о взрыве в петербургском метро, произошедшем 3 апреля.Мирча Луческу: Селюк – паразит! [ответная атака тренера «Зенита»]Мирча Луческу: Селюк – паразит! [ответная атака тренера «Зенита»]Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу рассказывает об игре с «Анжи», критикует агента Селюка и не оставляет без внимания работу судей.Мирча Луческу: Насколько я знаю, матч с «Анжи» – не последний для «Зенита» на «Петровском»Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу перед матчем с «Анжи» заявил, что петербургский клуб, возможно, еще сыграет на стадионе «Петровский» в сезоне-2016/17.
Бокс
Сын Кости Цзю одержал третью победу на профессиональном ринге
Футбол
Рауль прилетел в Мадрид, чтобы подписать контракт с «Реалом»
Футбол
Хосеп Гвардиола: Этот сезон будет для меня уроком, нужно учиться на своих ошибках
Футбол
Виталий Мутко: Если бы не лимит, у нас бы не было ни Кутепова, ни Зобнина
все новости
Анжи
Анжикалендарьстатистика
Зенит
Зениткалендарьстатистика
Россия. Молодежное первенство
Россия. Молодежное первенствотаблицакалендарьстатистикатексты/новости