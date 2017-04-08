«Зенит»-м обыграл «Анжи»-м, команды забили девять мячей
«Зенит»-м в матче
молодежного первенства обыграл «Анжи»-м со счетом 6:3.
За петербургский клуб дублем отметились Александр Еловских и
Никита Каккоев, по голу забили Алексей Плотников и Кирилл Макеев. У
махачкалинцев дубль на счету Чингиза Агабалаева, еще один мяч забил Дмитрий
Кудряшов.
Напомним, следующий матч петербуржцы проведут 14 апреля в
Москве против молодежного состава «Спартака», махачкалинцы в тот же день примут
«Крылья Советов»-м.
«Зенит»-м набрал 43 очка и занимает третье место в турнирной таблице молодежного первенства, «Анжи»-м с 32 баллами идет на пятой строчке. Лидирует в первенстве ЦСКА-м, в активе которого 51 очко.
Матч
Зенит (мол) - Анжи (мол) - 6:3 (3:3)
Голы
Еловских 3 (1:0). Плотников 7 (2:0). Агабалаев 17 (2:1 - пен.). Еловских 36 (3:1). Кузьмин 37 (3:2). Кудряшов 45 (3:3). Макеев 51 (4:3). Каккоев 61 (5:3). Каккоев 83 (6:3).
Место и дата
08 апреля 12:00, МСА Петровский, Онлайн-трансляция