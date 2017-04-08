Павел Буре: Кто бы ни выиграл Олимпиаду, будет рад, но когда побеждаешь на турнире сильнейших – это другие эмоции

Двукратный обладатель «Морис Ришар Трофи» Павел Буре высказался о том, что изменится на Олимпийских играх в Пхенчхане в связи с отказом НХЛ участвовать в них.

«Наверное, у меня на этот счет субъективное мнение, поскольку сам я участвовал только в Олимпиадах, куда приезжали сильнейшие. Но однажды, в 1990-м, мне довелось сыграть на Играх Доброй Воли, которые сборная СССР выиграла.



Хоть нам в Советском Союзе тогда и объясняли, что мы должны рассматривать это соревнование как Олимпиаду, сами-то мы видели, какие составы прислали остальные страны. Естественно, это был совершенно другой уровень – примерно тот, какого можно ждать на Играх в Корее, если нынешняя ситуация не сдвинется с мертвой точки.

Кто бы ни выиграл ближайшую Олимпиаду – конечно, эти парни будут очень рады. Любая победа спортсмену дорога, но когда знаешь, что победил в турнире сильнейших – это все-таки немножко другие эмоции», – приводит слова Буре официальный сайт НХЛ.