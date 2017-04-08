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Рауль прилетел в Мадрид, чтобы подписать контракт с «Реалом»

Источник:  MarcaКомментарии

Бывший нападающий мадридского «Реала» и сборной Испании Рауль возвращается в королевский клуб.

По информации Marca, Рауль проведет встречу с президентом «Реала» Флорентино Пересом и официально войдет в тренерский штаб команды. 

В последние годы 39-летний Рауль являлся послом профессиональной футбольной Лиги Испании (LFP) в Соединенных Штатах.

Нападающий покинул «Реал» в 2010 году. После 16 сезонов в Мадриде он защищал цвета «Шальке 04», «Аль-Садд» и «Нью-Йорк Космос».

В составе королевского клуба Рауль Гонсалес стал шестикратным чемпионом Испании и трехкратным победителем Лиги чемпионов. 
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