Рауль прилетел в Мадрид, чтобы подписать контракт с «Реалом»

Бывший нападающий мадридского «Реала» и сборной Испании Рауль возвращается в королевский клуб.

По информации Marca, Рауль проведет встречу с президентом «Реала» Флорентино Пересом и официально войдет в тренерский штаб команды.

В последние годы 39-летний Рауль являлся послом профессиональной футбольной Лиги Испании (LFP) в Соединенных Штатах.

Нападающий покинул «Реал» в 2010 году. После 16 сезонов в Мадриде он защищал цвета «Шальке 04», «Аль-Садд» и «Нью-Йорк Космос».

В составе королевского клуба Рауль Гонсалес стал шестикратным чемпионом Испании и трехкратным победителем Лиги чемпионов.