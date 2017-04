Дацюк записал видеообращение для последнего матча «Детройта» на «Джо Луис Арене»

Форвард СКА Павел Дацюк примет участие в прощальном матче «Детройта» на «Джо Луис Арене».

Для этого 38-летний российский нападающий записал видеообращение к болельщикам и бывшим партнерам по команде, стоя на фоне храма Спаса на Крови в Санкт-Петербурге. Видеообращение будет показано во время торжественной церемонии в рамках матча с «Нью-Джерси».

«Детройт» играл на «Джо Луис Арене» с 27 декабря 1979 года, а со следующего сезона домашней ареной для «красных крыльев» станет Little Caesars Arena.

Напомним, с 2001 по 2016 годы Дацюк провел за «Детройт» 953 матча и набрал 918 (314+604) очков.

В нынешнем сезоне «Детройт» впервые за 26 лет не попал в плей-офф.

Матч «Детройт» – «Нью-Джерси» пройдет 9 апреля.

Pavel Datsyuk will join his Detroit teammates and fans for the very last time on the big screen at the Joe on Sunday. Here is a preview... pic.twitter.com/FeIzPmp40H