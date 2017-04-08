Сын Кости Цзю одержал третью победу на профессиональном ринге

Сын бывшего абсолютного чемпиона мира в суперлегком весе Константина Цзю, Тим победил новозеландца Бена Нельсона.

Поединок, состоявшийся в Австралии, завершился победой Тима техническим нокаутом в третьем раунде.



На счету 22-летнего Цзю уже три победы (две - нокаутом). Он дебютировал на профессиональном ринге 17 декабря прошлого года.

Напомним, Константин Цзю завершил свою карьеру в 2005 году после того, как проиграл британцу Рикки Хаттону. За свою карьеру он провел 33 поединка (31 победа, 2 поражения).