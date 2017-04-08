Даниэл Алвес: Идеи Тите нам более понятны

Защитник сборной Бразилии Даниэл Алвес рассказал, как изменилась команда с приходом нового главного тренера Тите.

Под руководством Тите «пентакампеоны» одержали восемь побед в восьми матчах отборочного турнира и стали первой командой, пробившейся на чемпионат мира в России через квалификацию.

– Само собой, мы очень довольны, но в то же время понимаем, что и до Тите команда была не так уж плоха, и сейчас она не столь феноменальна, – приводит слова Алвеса официальный сайт ФИФА. – Мы остались теми же самыми футболистами, и, хотя тренерская концепция изменилась, наша отдача на поле осталась прежней. То, что все видят, иногда случается в футболе: когда нет результата, изменение концепции может повлечь за собой психологическую разгрузку. Именно это с нами и произошло.

– В чем заключается это изменение?

– На мой взгляд, разница в том, что идеи Тите нам более понятны, и это, пожалуй, и стало причиной такой разительной трансформации. Однако нам нужно набраться терпения. Мы понимаем, что только время может подтвердить наше превосходство, и тогда нам захочется большего. Мы уже решили задачу попадания на мундиаль, но теперь важно не потерять ту игру, которую мы нащупали, и не довольствоваться достигнутым. Необходимо добиться сбалансированности, наиграть постоянный состав, и мы сможем и дальше радовать болельщиков хорошими результатами.