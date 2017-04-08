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Виталий Мутко: Есть лжеменеджеры, которые приходят в клуб, финансируют его займами, а потом говорят: «Вы мне должны»

Артем Терентьев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Президент РФС Виталий Мутко на конференции РФС – о быте российского футбола.

– Есть такие лжеменеджеры, которые проводят по контрактам странных игроков. И зарабатывают на этом. А есть и те, кто берут клуб и финансируют его займами. То есть он акционер, но финансирует не из своих средств, а займами. А потом, уходя, говорит клубу: «Вы мне должны». И этот клуб пять лет должен ему возвращать деньги. Это как я в РФС. Вы погуляли на столетие футбола, а мне возвращать. Надо сказать, хорошо погуляли – Михайловский театр, Гранд отель Европы.

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