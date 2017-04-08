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Сергей Устюгов: Я понял, что надо отрываться от Нортуга задолго до финиша

Источник:  Р-СпортКомментарии

Двукратный чемпион мира Сергей Устюгов прокомментировал свою победу на Югорском марафоне в Ханты-Мансийске.

«Сегодня была очень сложная погода на самом деле. Когда мы шли в одну сторону круг, был сильнейший ветер, и убежать было практически нереально. Думал, что приедем на финиш все вместе, а Петтер Нортуг – очень сильный финишер.

Я понял, что мне надо отрываться задолго до финиша, чтобы выиграть этот марафон. И километров за восемь я предпринял рывок, и получилось оторваться», – приводит «Р-Спорт» слова Устюгова.

Напомним, на финише преимущество Устюгова над Нортугом составило 40 секунд. Третье место занял Кандид Пролон из Швейцарии.

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