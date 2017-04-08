Юрий Калитвинцев: Главное для «Динамо» сейчас – результат, о качестве игры поговорим завтра

Главный тренер московского «Динамо» Юрий Калитвинцев уверен, что положительное результаты для его команды сейчас важнее, чем качество игры.

- Сегодня играли два лидера. И нам, и СКА нужны были очки, поэтому в матче постоянно держалось напряжение. В конце матча хозяева оказывали существенное давление на наши ворота, но мы выдержали.

В первом тайме мы забили очень хорошие мячи. Понимая, что хабаровчане будут играть длинными передачами, мы сделали так, что получили оперативный простор и этим воспользовались.

Во втором тайме игра немножко не получилась, хотя и были хорошие предпосылки. Нам тяжеловато дался этот выезд, но ребята проявили характер. Что касается качества игры, то оно оставляет желать лучшего.

Но в данной ситуации, когда мы так близки к выполнению нашей задачи на сезон, все это отходит на второй план. Главное – результат. Мы ехали сюда за победой и выиграли. О качестве игры будем разговаривать завтра, – рассказал Калитвинцев.

Сегодня в ворота клуба «СКА-Хабаровск» все три гола забил форвард Кирилл Панченко. Теперь на счету 27-летнего форварда 21 гол в 27 проведенных матчах.

Отметим, что счет в матче на 13-й минуте открыл «СКА-Хабаровск» после удара аргентинца Хуана Эдуардо Лескано. А на 88-й минуте форвард Руслан Корян добил мяч в ворота после того, как вратарь «Динамо» Антон Шунин парировал его удар с пенальти.

«Динамо» набрало 68 очков и оторвалось на 11 очков от «Тосно», который в субботу примет «Зенит-2».