Юрий Калитвинцев: Главное для «Динамо» сейчас – результат, о качестве игры поговорим завтра
Главный тренер московского «Динамо» Юрий Калитвинцев уверен, что положительное результаты для его команды сейчас важнее, чем качество игры.
- Сегодня играли два лидера. И нам, и СКА нужны были очки, поэтому в матче постоянно держалось напряжение. В конце матча хозяева оказывали существенное давление на наши ворота, но мы выдержали.
В первом тайме мы забили очень хорошие мячи. Понимая, что хабаровчане будут играть длинными передачами, мы сделали так, что получили оперативный простор и этим воспользовались.
Во втором тайме игра немножко не получилась, хотя и были хорошие предпосылки. Нам тяжеловато дался этот выезд, но ребята проявили характер. Что касается качества игры, то оно оставляет желать лучшего.
Но в данной ситуации, когда мы так близки к выполнению нашей задачи на сезон, все это отходит на второй план. Главное – результат. Мы ехали сюда за победой и выиграли. О качестве игры будем разговаривать завтра, – рассказал Калитвинцев.
Сегодня в ворота клуба «СКА-Хабаровск» все три гола забил форвард Кирилл Панченко. Теперь на счету 27-летнего форварда 21 гол в 27 проведенных матчах.
Отметим, что счет в матче на 13-й минуте открыл «СКА-Хабаровск» после удара аргентинца Хуана Эдуардо Лескано. А на 88-й минуте форвард Руслан Корян добил мяч в ворота после того, как вратарь «Динамо» Антон Шунин парировал его удар с пенальти.
«Динамо» набрало 68 очков и оторвалось на 11 очков от «Тосно», который в субботу примет «Зенит-2».
Матч
СКА-Хабаровск - Динамо - 2:3 (1:3)
Голы
Лескано 13 (1:0). Панченко 24 (1:1). Панченко 31 (1:2). Панченко 44 (1:3). Корян 88 (2:3).
Состав
СКА-Хабаровск: Криворучко, Иванов, Удалый, Микуцкис (Корян, 46), Астафьев, Черевко, Дедечко, Калинский (Димидко, 89), Друзин, Лескано, Казанков (Кобялко, 79)
Динамо: Шунин, Хольмен, Темников (Маркелов, 57), Козлов, Морозов, Белоруков, Соснин, Катрич, Зотов (Кузьмин, 68), Панченко (Сапета, 90), Луценко (Бечирай, 79)
Незабитые пенальти
Корян (СКА-Хабаровск), 87
Предупреждения:
Калинский, 65; Кобялко, 89 - Соснин, 59; Маркелов, 60
Судья:
Михаил Вилков (Россия)
Место и дата
08 апреля 08:00, имени Ленина, Онлайн-трансляция