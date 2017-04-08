Остон Мэттьюз: У «Торонто» хорошее положение, нам нужна только одна победа

Форвард «Торонто» Остон Мэттьюз оценил расклад в борьбе за выход в плей-офф.

«У нас хорошее положение, нам нужна только одна победа. У нас хорошие шансы. К тому же мы играем в Торонто.

Мы хотим выйти на лед, сыграть в хоккей, все сделать правильно. Остальное получится само собой», – приводит слова Мэттьюза официальный сайт НХЛ.

Напомним, в борьбе за последнее место в плей-офф от Восточной конференции «Торонто» опережает на одно очко «Тампу-Бэй», имея при этом игру в запасе. Также на попадание в Кубок Стэнли претендует «Айлендерс», который отстает от «кленовых листьев» на три очка.

До конца регулярного чемпионата «Торонто» проведет два матча дома – 8 апреля с «Питтсбургом» и 9 апреля с «Коламбусом».