Даниил Квят: До 7-го места в квалификации мне не хватило совсем немного

Российский пилот команды «Торо Россо» Даниил Квят прокомментировал свое выступление в квалификации на «Гран-при Китая».

- Сегодня мы выступили очень неплохо. Чувствую себя уверенно, удалось проехать несколько отличных кругов – я удовлетворен своим выступлением в квалификации.

После непростой третьей практики – после того, как вчера мы почти не работали на трассе, сегодня возникли некоторые проблемы с балансом машины. Но в целом все прошло хорошо.



Выход в третий сегмент квалификации стал неплохим достижением. Мне совсем чуть-чуть не хватило до седьмого места, но я постараюсь отыграться завтра. Если в гонке пойдет дождь, это откроет перед командой новые возможности, но и угроз станет больше, - рассказал Квят.

Российский пилот «Торо Россо» так же, как и в Мельбурне, будет стартовать с девятого места.

Отметим, что в первом сегменте квалификации у голландца Макса Ферстаппена возникли проблемы с программным обеспечением на «Ред Булле», в результате чего он занял лишь 19-е место.

Гонка в рамках «Гран-при Китая» пройдет в воскресенье. Начало – в 9:00 (мск).

Шанхай (Китай)

Чемпионат мира

2-й этап

Гран-при Китая

Квалификация

1. Льюис Хэмилтон (Великобритания, «Мерседес») – 1.31,678

2. Себастьян Феттель (Германия, «Феррари») – 1.31,864

3. Валттери Боттас (Финляндия, «Мерседес») – 1.31,865

4. Кими Райкконен (Финляндия, «Феррари») – 1.32,140

5. Даниэль Риккардо (Австралия, «Ред Булл») – 1.33,033

6. Фелипе Масса (Бразилия, «Уильямс») – 1.33,507

7. Нико Хюлькенберг (Германия, «Рено») – 1.33,580

8. Серхио Перес (Мексика, «Форс Индия») – 1.33,7069

9. Даниил Квят (Россия, «Торо Россо») – 1.33,719

10. Лэнс Стролл (Канада, «Уильямс») – 1.34,220

11. Карлос Сайнс-младший (Испания, «Торо Россо») – 1.34,150

12. Кевин Магнуссен (Дания, «Хаас») – 1.34,164

13. Фернандо Алонсо (Испания, «Макларен») – 1.34,372

14. Маркус Эрикссон (Швеция, «Заубер») – 1.35,046

15. Антонио Джовинацци (Италия, «Заубер») – без времени

16. Стоффель Вандорн (Бельгия, «Макларен») – 1.35,032

17. Ромен Грожан (Франция, «Хаас») – 1.35,223

18. Джолион Палмер (Великобритания, «Рено») – 1.35,279

19. Макс Ферстаппен (Голландия, «Ред Булл») – 1.35,433

20. Эстебан Окон (Франция, «Форс Индия) – 1.35,496.