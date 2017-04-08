Даниил Квят: До 7-го места в квалификации мне не хватило совсем немного
Российский пилот команды «Торо Россо» Даниил Квят прокомментировал свое выступление в квалификации на «Гран-при Китая».
- Сегодня мы выступили очень неплохо. Чувствую себя уверенно, удалось проехать несколько отличных кругов – я удовлетворен своим выступлением в квалификации.
После непростой третьей практики – после того, как вчера мы почти не
работали на трассе, сегодня возникли некоторые проблемы с балансом машины. Но в целом все прошло хорошо.
Выход в третий сегмент квалификации стал неплохим достижением. Мне совсем чуть-чуть не хватило до седьмого места, но я постараюсь отыграться завтра. Если в гонке пойдет дождь, это откроет перед командой новые возможности, но и угроз станет больше, - рассказал Квят.
Российский пилот «Торо Россо» так же, как и в Мельбурне, будет стартовать с девятого места.
Отметим, что в первом сегменте квалификации у голландца Макса Ферстаппена возникли проблемы с программным обеспечением на «Ред Булле», в результате чего он занял лишь 19-е место.
Гонка в рамках «Гран-при Китая» пройдет в воскресенье. Начало – в 9:00 (мск).
Шанхай (Китай)
Чемпионат мира
2-й этап
Гран-при Китая
Квалификация
1. Льюис Хэмилтон
(Великобритания, «Мерседес») – 1.31,678
2. Себастьян Феттель (Германия, «Феррари») – 1.31,864
3. Валттери Боттас (Финляндия, «Мерседес») – 1.31,865
4. Кими Райкконен (Финляндия, «Феррари») – 1.32,140
5. Даниэль Риккардо (Австралия, «Ред Булл») – 1.33,033
6. Фелипе Масса (Бразилия, «Уильямс») – 1.33,507
7. Нико Хюлькенберг (Германия, «Рено») – 1.33,580
8. Серхио Перес (Мексика, «Форс Индия») – 1.33,7069
9. Даниил Квят (Россия, «Торо Россо») – 1.33,719
10. Лэнс Стролл (Канада, «Уильямс») – 1.34,220
11. Карлос Сайнс-младший (Испания, «Торо Россо») – 1.34,150
12. Кевин Магнуссен (Дания, «Хаас») – 1.34,164
13. Фернандо Алонсо (Испания, «Макларен») – 1.34,372
14. Маркус Эрикссон (Швеция, «Заубер») – 1.35,046
15. Антонио Джовинацци (Италия, «Заубер») – без времени
16. Стоффель Вандорн (Бельгия, «Макларен») – 1.35,032
17. Ромен Грожан (Франция, «Хаас») – 1.35,223
18. Джолион Палмер (Великобритания, «Рено») – 1.35,279
19. Макс Ферстаппен (Голландия, «Ред Булл») – 1.35,433
20. Эстебан Окон (Франция, «Форс Индия) – 1.35,496.