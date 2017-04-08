«Металлург» Мг – СКА. Фанаты армейцев почтили память жертв теракта в Петербурге
Болельщики СКА в начале стартового матча финала Кубка Гагарина почтили память погибших 3 апреля в теракте в петербургском метро.
Фанаты вывесили баннер «03.04.2017» и молчали первую минуту встречи.
Напомним, теракт в Петербурге произошел 3 апреля на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт». В результате взрыва погибло 14 человек и пострадало 77 граждан. Из-за теракта с 4 апреля в Петербурге объявлен трехдневный траур.
Фанаты #СКА почтили память погибших во время теракта pic.twitter.com/r8zOsQSPEA— Spb.Sovsport.ru (@sovsportspb) 8 апреля 2017 г.
Матч «Металлург» Мг – СКА проходит в Магнитогорске. «Советский спорт» ведет текстовую трансляцию.
Матч
Металлург Мг - СКА - 3:3 (0:1, 3:2, 0:0)Перерыв
Голы:
Кетов (Белов, Херсли), 16:18 (0:1 - бол.). Тимкин (Косов, Терещенко), 21:50 (1:1). Мозякин 23:11 (2:1). Дадонов (Гусев), 33:14 (2:2). Прохоркин (Херсли, Барабанов), 34:24 (2:3). Антипин (Ли, Мозякин), 39:07 (3:3 - бол.).
Место и дата
08 апреля 15:00, Арена Металлург, Онлайн-трансляция