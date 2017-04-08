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Луис Энрике: Посмотрю мадридское дерби «Реал» – «Атлетико», если не буду спать

Источник:  MarcaКомментарии

Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике еще не решил, будет ли он смотреть в прямом эфире матч «Реал» - «Атлетико» в рамках 31-го тура чемпионата Испании. 

- Возможно, я посмотрю эту игру, если не буду спать во время послеобеденного отдыха.

Шансы «Атлетико» такие же, как у «Реала». Эти матчи всегда стоят особняком, обеим командам нужны очки. То, где проходит игра, может повлиять на исход матча, но в последние годы мы увидели, что это не играет особой роли, – отметил Луис Энрике.

Матч «Реал» - «Атлетико» начнется сегодня в 17:15 по Москве на стадионе «Сантьяго Бернабеу».

«Реал» лидирует в турнирной таблице чемпионата Испании, опережая «Барселону» на два и «Атлетико» на десять очков.

Матч

Реал - Атлетико

Место и дата

08 апреля 17:15, Сантьяго Бернабеу, Текстовая трансляция


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