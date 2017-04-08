Юлия Ефимова: Мы проделали отличную работу и полностью готовы к чемпионату России
Трехкратный призер Олимпийских игр, российская пловчиха Юлия Ефимова на пресс-конференции рассказала о новом опыте подготовки к соревнованиям в собственной команде.
– Ощущения от работы в собственной команде великолепные! Мы проделали отличную работу, сдружились с ребятами. Думаю, что на чемпионате России мы хорошо проплывем. Единственное что, Вере Калашниковой было очень тяжело, ей меняли технику, но она справится. Мы полностью готовы к домашнему старту. Приходите за нас болеть, – сказала Ефимова.
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