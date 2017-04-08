«Металлург» Мг – СКА. Кетов забросил первую шайбу в финале Кубка Гагарина-2017
На 17-й минуте первого матча финала Кубка Гагарина «Металлург» - СКА петербуржцы в большинстве открыли счет.
С передач Патрика Херсли и Антона Белова шайбу забросил Евгений Кетов. На 15-й минуте судьи удалили Яна Коваржа за задержку соперника клюшкой.
Напомним, матч проходит в Магнитогорске. После первого периода счет 1:0 в пользу СКА. «Советский спорт» ведет текстовую трансляцию.
Матч
Металлург Мг - СКА - 3:3 (0:1, 3:2, 0:0)Перерыв
Голы:
Кетов (Белов, Херсли), 16:18 (0:1 - бол.). Тимкин (Косов, Терещенко), 21:50 (1:1). Мозякин 23:11 (2:1). Дадонов (Гусев), 33:14 (2:2). Прохоркин (Херсли, Барабанов), 34:24 (2:3). Антипин (Ли, Мозякин), 39:07 (3:3 - бол.).
Место и дата
08 апреля 15:00, Арена Металлург, Онлайн-трансляция
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