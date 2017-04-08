Антонио Конте: Диего Коста делает то, что я прошу

Главный тренер «Челси» Антонио Конте заявил, что по-прежнему рассчитывает на форварда Диего Косту, на счету которого лишь три гола в премьер-лиге в этом календарном году.

«Голы – очень важны для форварда, – приводит Sky Sports слова Конте. – Но думаю, он знает, что является важным игроком для нас, забивает ли он или нет.

Он должен продолжать играть с той же отдачей, и тогда, уверен, голы придут. Он показывает хороший футбол и делает то, что я прошу. Меня не беспокоит его статистика.

Я разговариваю со своими игроками, если меня не устраивает их настрой или поведение, но не в случае, если они не забивают.

Такое бывает. Во многих ситуациях ему просто не везло. Но такие игроки могут забивать в каждом матче, и я уверен, ему это по силам».

Напомним, Коста занимает четвертое место в списке бомбардиров и остается на первом месте по голам в «Челси».