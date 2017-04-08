Роман Широков: Перед сборной России на ЧМ-2018 стоит цель как минимум выйти из группы

Бывший капитан сборной России Роман Широков рассказал о задачах, которые стоят перед командой на домашнем чемпионате мира.

- Стратегия-2030» - рабочий документ, который надо развивать. И это вполне реально. Виталий Леонтьевич Мутко правильно сказал: если мы этим заниматься не будем, то только он в ручном режиме это не сможет сделать. Нужно делать все совместно. А какая у нас должна быть цель на домашний чемпионат мира? Я уверен, что перед командой стоит цель как минимум выйти из группы.

Что касается лимита, то до 2018 года никто ничего менять не будет. А вообще мы обсуждаем стратегию по лимиту. Если принимать за основу формат «10+15», это рабочая концепция. Также есть смысл в изменении количества команд РФПЛ, есть смысл в том, чтобы обязать команды, которые выходят в РФПЛ, иметь качественные стадионы, - заявил Широков.

Напомним, Роман Широков сейчас является председателем Общероссийского профессионального союза футболистов.

Он объявил о завершении карьеры игрока 23 июля прошлого года.





