Сергей Прядкин: Бельгийцы остались очень хорошего мнения о «Фиште»
Президент РФПЛ Сергей Прядкин признался, что бельгийская делегация осталась довольна введенным в футбольную эксплуатацию стадионом «Фишт» в Сочи.
– Как оцените ход подготовки к чемпионату мира? Все идет по плану?
– Да. Более того, бельгийская делегация, а с их футболистами мы недавно играли контрольный матч в Сочи на «Фиште» (3:3), остались очень высокого мнения о стадионе, о качестве его поля. На данный момент у нас возможно по строительству стадионов отставание двух арен, но и они уже готовы на 75 процентов. Готовить остальных – процентов 85.
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