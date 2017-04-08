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«Крылья Советов» и «Амкар» сыграли вничью в 22-м туре РФПЛ

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Крылья Советов» и «Амкар» завершили вничью (2:2) матч 22-го тура премьер-лиги на стадионе «Металлург» в Самаре.

По ходу матча гости дважды выходили в счете, но хозяева быстро отыгрывались. На восьмой минуте полузащитник «Амкара» Януш Гол забил первый мяч. «Крылья» отыгрались через семь минут благодаря точному удару форварда Джанни Бруно.

На 30-й минуте болгарин Петар Занев реализовал пенальти, и «Амкар» снова повел в счете. Но уже через две минуты форвард Сергей Корниленко снова восстановил равновесие.

Видео голов матча здесь

«Амкар» набрал 32-е очко и догнал «Уфу», которая в воскресенье сыграет со «Спартаком». А «Крылья Советов» с 17 очками поднялись на 14-е место, опустив в зону вылета «Оренбург».

В 23-м туре 15 апреля «Крылья Советов» сыграют в гостях с «Анжи», а «Амкар» в этот же день примет «Уфу».

РФПЛ

22-й тур

Матч

Крылья Советов - Амкар - 2:2 (2:2)

Голы

Гол 8 (0:1). Бруно 16 (1:1). Занев 30 (1:2 - пен.). Корниленко 32 (2:2).

Состав

Крылья Советов: Лория, Ятченко, Надсон, Божин, Зотов, Зуев, Мияилович (Громов, 75), Зинков, Бруно (Садик, 85), Корниленко, Паскуато

Амкар: Хомич, Милькович, Зайцев, Занев, Конде, Гиголаев, Комолов, Гол (Баланович, 90), Огуде, Салугин (Бодул, 54), Гасилин (Костюков, 69)

Предупреждения:

Зотов, 58 - Зайцев, 28; Огуде, 55

Удаления:

Зинков, 90 - нет

Судья:

Виталий Мешков (Россия)

Место и дата

08 апреля 14:00, Металлург, Текстовая трансляция

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча.

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