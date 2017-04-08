«Крылья Советов» и «Амкар» сыграли вничью в 22-м туре РФПЛ
«Крылья Советов» и «Амкар»
завершили вничью (2:2) матч 22-го тура премьер-лиги на стадионе «Металлург» в
Самаре.
По ходу матча гости дважды выходили в счете, но хозяева быстро отыгрывались. На восьмой минуте полузащитник «Амкара» Януш Гол забил первый мяч. «Крылья» отыгрались через семь минут благодаря точному удару форварда Джанни Бруно.
На 30-й минуте болгарин Петар Занев реализовал пенальти, и «Амкар» снова повел в счете. Но уже через две минуты форвард Сергей Корниленко снова восстановил равновесие.
«Амкар» набрал 32-е очко и догнал «Уфу», которая в воскресенье сыграет со «Спартаком». А «Крылья Советов» с 17 очками поднялись на 14-е место, опустив в зону вылета «Оренбург».
В 23-м туре 15 апреля «Крылья Советов» сыграют в гостях с «Анжи», а «Амкар» в этот же день примет «Уфу».
РФПЛ
22-й тур
Матч
Крылья Советов - Амкар - 2:2 (2:2)
Голы
Гол 8 (0:1). Бруно 16 (1:1). Занев 30 (1:2 - пен.). Корниленко 32 (2:2).
Состав
Крылья Советов: Лория, Ятченко, Надсон, Божин, Зотов, Зуев, Мияилович (Громов, 75), Зинков, Бруно (Садик, 85), Корниленко, Паскуато
Амкар: Хомич, Милькович, Зайцев, Занев, Конде, Гиголаев, Комолов, Гол (Баланович, 90), Огуде, Салугин (Бодул, 54), Гасилин (Костюков, 69)
Предупреждения:
Зотов, 58 - Зайцев, 28; Огуде, 55
Удаления:
Зинков, 90 - нет
Судья:
Виталий Мешков (Россия)
Место и дата
08 апреля 14:00, Металлург, Текстовая трансляция
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча.