«Крылья Советов» и «Амкар» сыграли вничью в 22-м туре РФПЛ

«Крылья Советов» и «Амкар» завершили вничью (2:2) матч 22-го тура премьер-лиги на стадионе «Металлург» в Самаре.

По ходу матча гости дважды выходили в счете, но хозяева быстро отыгрывались. На восьмой минуте полузащитник «Амкара» Януш Гол забил первый мяч. «Крылья» отыгрались через семь минут благодаря точному удару форварда Джанни Бруно.

На 30-й минуте болгарин Петар Занев реализовал пенальти, и «Амкар» снова повел в счете. Но уже через две минуты форвард Сергей Корниленко снова восстановил равновесие.

Видео голов матча здесь

«Амкар» набрал 32-е очко и догнал «Уфу», которая в воскресенье сыграет со «Спартаком». А «Крылья Советов» с 17 очками поднялись на 14-е место, опустив в зону вылета «Оренбург».

В 23-м туре 15 апреля «Крылья Советов» сыграют в гостях с «Анжи», а «Амкар» в этот же день примет «Уфу».

РФПЛ

22-й тур

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча.