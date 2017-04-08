Андрей Митьков: «Efimova Team» будет расширяться
Агент российской пловчихи Юлии Ефимовой Андрей Митьков на пресс-конференции сообщил о возможности расширения команды.
– Возможность расширения «Efimova Team» мы постоянно держим в голове. Буквально несколько дней назад в бассейне «Динамо» после тренировки к нам подходил пловец очень приличного уровня, уточнял, как можно попасть в команду. Кроме того, мы рассматриваем возможность привлечения иностранных спортсменов, проведение совместных сборов. Работа в этом направлении ведется, – сказал Митьков.
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