Матч «Спартак-2» – «Волгарь» завершился нулевой ничьей
Встреча 30-го тура первенства ФНЛ «Спартак-2» - «Волгарь» принесла ничейный результат (0:0).
В последних семи матчах красно-белые одержали только две победы.
Команда Дмитрия Гунько занимает пятую строчку в турнирной таблице ФНЛ (45 очков), «Волгарь» идет на 13-м месте (34 очка).
12 апреля «Спартак-2» сыграет на выезде с одноклубниками из Нальчика, «Волгарь» в тот же день примет «Тосно».
Матч
Состав
Спартак-2: Максименко, Хомуха, Лихачёв, Кутин, Самсонов, Пантелеев, Бакаев, Савичев, Леонтьев, Федчук, Мелкадзе
Волгарь: Бучнев, Таказов, Плиев, Калинин, Григорьев, Камилов, Болонин, Акбашев, Сутормин, Газзаев Р., Отставнов
Судья:
Александр Борисов (Россия)
Место и дата
08 апреля 14:00, Академия «Спартак» им. Черенкова, Онлайн-трансляция
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