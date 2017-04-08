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Матч «Спартак-2» – «Волгарь» завершился нулевой ничьей

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Встреча 30-го тура первенства ФНЛ «Спартак-2» - «Волгарь» принесла ничейный результат (0:0).

В последних семи матчах красно-белые одержали только две победы.

Команда Дмитрия Гунько занимает пятую строчку в турнирной таблице ФНЛ (45 очков), «Волгарь» идет на 13-м месте (34 очка).

12 апреля «Спартак-2» сыграет на выезде с одноклубниками из Нальчика, «Волгарь» в тот же день примет «Тосно».

Матч

Спартак-2 - Волгарь - 0:0

Состав

Спартак-2: Максименко, Хомуха, Лихачёв, Кутин, Самсонов, Пантелеев, Бакаев, Савичев, Леонтьев, Федчук, Мелкадзе

Волгарь: Бучнев, Таказов, Плиев, Калинин, Григорьев, Камилов, Болонин, Акбашев, Сутормин, Газзаев Р., Отставнов

Судья:

Александр Борисов (Россия)

Место и дата

08 апреля 14:00, Академия «Спартак» им. Черенкова, Онлайн-трансляция


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