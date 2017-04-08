Матч «Спартак-2» – «Волгарь» завершился нулевой ничьей

Гендиректор «Тосно»: Слышал об интересе «Зенита» к Макарову, но мы хотим оставить его у себя

Генеральный директор «Тосно» Вячеслав Матюшенко в беседе с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» поделился мнением о возможном приобретении полузащитника ЦСКА Александра Макарова, который сейчас играет на правах аренды за клуб из Ленинградской области.