Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Крылья Советов2 : 2Амкар
Футбол  Терек2 : 1Арсенал Тула
Футбол  Зенит- : -Анжи
Хоккей  Металлург4 : 5СКА
Футбол  Реал0 : 0Атлетико
Футбол  Бавария- : -Боруссия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Дубль Дадонова помог СКА победить «Металлург» в первом матче финала Кубка Гагарина

Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

В первом матче финальной серии Кубка Гагарина СКА в гостях обыграл «Металлург» со счетом 5:4.

За петербургский клуб дубль оформил Евгений Дадонов, также голами отметились Николай Прохоркин, Евгений Кетов и Патрик Херсли - после его броска шайба порвала сетку ворот. У хозяев шайбы забросили Евгений Тимкин, Сергей Мозякин, Виктор Антипин и Томаш Филиппи.

В составе обеих команд до конца игры были удалены Оскар Осала (27-я минута) и Илья Ковальчук (36-я минута).

После этой встречи счет стал 1-0 в пользу армейцев. Следующий матч состоится 10 апреля в Магнитогорске и начнется в 17:00, «Советский спорт» проведет его текстовую трансляцию.   

Матч

Металлург Мг - СКА - 4:5 (0:1, 3:2, 1:2)

Голы:

Кетов (Белов, Херсли), 16:18 (0:1 - бол.). Тимкин (Косов, Терещенко), 21:50 (1:1). Мозякин 23:11 (2:1). Дадонов (Гусев), 33:14 (2:2). Прохоркин (Херсли, Барабанов), 34:24 (2:3). Антипин (Ли, Мозякин), 39:07 (3:3 - бол.). Херсли (Шипачёв, Гусев), 55:00 (3:4 - бол.). Дадонов 56:59 (3:5). Филиппи (Мозякин), 59:49 (4:5).

Место и дата

08 апреля 15:00, Арена Металлург, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Олег Знарок: Не видел, было ли удаление КовальчукаГлавный тренер СКА Олег Знарок поделился впечатлениями от первого матча финальной серии против «Металлурга» (5:4).Евгений Тимкин: Не знаю, будет ли серия против СКА результативной, я ж не пророкНападающий магнитогорского «Металлурга» Евгений Тимкин поделился впечатлениями от первого матча финальной серии против СКА (4:5).Что вы опять натворили, Ковальчук? Капитана СКА удалили до конца матча (видео)Что вы опять натворили, Ковальчук? Капитана СКА удалили до конца матча (видео)Армейцы победили «Магнитку» в первом матче финала Кубка Гагарина, хотя их капитан Илья Ковальчук снова попал в неприятную историю.«Металлург» Мг – СКА. Херсли забил гол, порвав сетку ворот (видео)В первом матче финальной серии Кубка Гагарина «Металлург» Мг - СКА защитник армейцев Патрик Херсли вывел армейцев вперед.«Металлург» Мг – СКА. Ковальчук удален до конца матчаНа 37-й минуте матча «Металлург» Мг - СКА Илью Ковальчука удалили до конца матча за удар в голову.Андрей Разин: Мнение о том, что Воробьев следующий главный тренер сборной России, имеет право на жизньБывший главный тренер «Автомобилиста» и «Югры» Андрей Разин заявил, что главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьев в будущем может возглавить сборную России.«Металлург» Мг – СКА. Осала получил 5+20 за фол на ПрохоркинеНападающий магнитогорского «Металлурга» Оскар Осала удален до конца игры за удар в голову нападающего СКА Николая Прохоркина.«Металлург» Мг – СКА. Кетов забросил первую шайбу в финале Кубка Гагарина-2017На 17-й минуте первого матча финала Кубка Гагарина «Металлург» - СКА петербуржцы в большинстве открыли счет.«Металлург» Мг – СКА. Фанаты армейцев почтили память жертв теракта в ПетербургеБолельщики СКА в начале стартового матча финала Кубка Гагарина почтили память погибших 3 апреля в теракте в петербургском метро.«Металлург» – СКА. ОнлайнСегодня «Советский спорт» проводит текстовую трансляцию первого матча финала Кубка Гагарина между магнитогорским «Металлургом» и СКА.Дацюк записал видеообращение для последнего матча «Детройта» на «Джо Луис Арене»Форвард СКА Павел Дацюк примет участие в прощальном матче «Детройта» на «Джо Луис Арене».«Металлург» Мг – СКА. Кошечкин – в воротах, Береглазов сыграет во втором звенеТренерский штаб магнитогорского «Металлурга» определился с составом на первый матч финала Кубка Гагарина против СКА.«Металлург» Мг – СКА. Шестеркин – в воротах, Дергачев и Рыков сыграют в четвертом звенеТренерский штаб СКА определился с составом на первый матч финала Кубка Гагарина против магнитогорского «Металлурга».Вестерлунд прилетит в Уфу 17 апреляГлавный тренер «Салавата Юлаева» Эркка Вестерлунд прилетит в Уфу 17 апреля, сообщает «БИЗНЕС Online».Его в НХЛ не пустил Малкин, а теперь он поможет «Магнитке» обыграть СКА в финалеЕго в НХЛ не пустил Малкин, а теперь он поможет «Магнитке» обыграть СКА в финалеКриса Ли в НХЛ не пустили Малкин и Кросби, а он приехал в Магнитогорск на заработок, побил все рекорды КХЛ и даже попал в сборную.Александр Пашков: Если финал продлится дольше пяти игр, «Магнитке» не устоять!Александр Пашков: Если финал продлится дольше пяти игр, «Магнитке» не устоять!Олимпийский чемпион объяснил за счет чего СКА может при желании обыграть «Магнитку».«Между нами тает лед, ХК «Сочи» в отпуск идет». Как зажигают в КХЛ (видео)«Между нами тает лед, ХК «Сочи» в отпуск идет». Как зажигают в КХЛ (видео)В ХК «Сочи» не остались в стороне и сделали свою пародию на клип группы «Грибы» «Тает лед». Получилось забавно.Юрий Яковлев: Бронзовые медали – очень достойный итог сезона для «Локомотива»Президент «Локомотива» Юрий Яковлев оценил результат команды в нынешнем сезоне.
Футбол
Букмекеры отдают предпочтение «Баварии» в матче с «Боруссией»
Хоккей
«Металлург» Мг – СКА. Херсли забил гол, порвав сетку ворот (видео)
Футбол
Маурисио Почеттино: «Тоттенхэм» играет с фантистической энергией
Футбол
Гаджи Гаджиев: Надеюсь, что этот результат поможет «Крыльям»
все новости
Металлург Мг
Металлург Мгкалендарьстатистика
СКА
СКАкалендарьстатистика
КХЛ
КХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости
Кубок Гагарина
Кубок Гагарина