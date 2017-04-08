«Зенит» вдесятером сыграл вничью с «Анжи» в последнем матче на «Петровском»

В матче 22-го тура чемпионата России «Зенит» дома сыграл вничью с «Анжи» со счетом 1:1.

На точный удар Павла Яковлева сине-бело-голубые ответили голом Александра Кокорина. Через пять минут после начала второго тайма хозяева остались вдесятером: Николас Ломбертс за грубый фол на Сергее Паршивлюке получил прямую красную карточку.

Видео голов матча «Зенит» – «Анжи»

Махачкалинский клуб идет на одиннадцатом месте с 24 очками, зенитовцы занимают вторую строчку, имея в активе 43 очка. Следующий матч «Зенит» проведет 16 апреля в Москве против «Спартака», «Анжи» днем ранее в Махачкале встретится с «Крыльями Советов».