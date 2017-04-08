«Тосно» разгромило «Зенит-2», петербуржцы не могут победить восемь матчей подряд

В матче 30-го тура ФНЛ «Тосно» дома победило «Зенит-2» со счетом 4:1.

За тосненский клуб дубль оформил Антон Заболотный, также отличились Ильнур Альшин и Александр Макаров, в составе сине-бело-голубых единственный мяч забил Алексей Евсеев.

В турнирной таблице команда из Ленинградской области идет на втором месте с 60 очками, отставание от лидирующего московского «Динамо» составляет восемь очков. Подопечные Владислава Радимова идут на пятнадцатой строчке с 34 очками.

Следующий матч тосненцы проведут 12 апреля в Астрахани против «Волгаря», петербуржцы в тот же день примут «Тамбов».