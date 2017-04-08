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«Тосно» разгромило «Зенит-2», петербуржцы не могут победить восемь матчей подряд

Игорь Сарычев
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

В матче 30-го тура ФНЛ «Тосно» дома победило «Зенит-2» со счетом 4:1.

За тосненский клуб дубль оформил Антон Заболотный, также отличились Ильнур Альшин и Александр Макаров, в составе сине-бело-голубых единственный мяч забил Алексей Евсеев.

В турнирной таблице команда из Ленинградской области идет на втором месте с 60 очками, отставание от лидирующего московского «Динамо» составляет восемь очков. Подопечные Владислава Радимова идут на пятнадцатой строчке с 34 очками. 

Следующий матч тосненцы проведут 12 апреля в Астрахани против «Волгаря», петербуржцы в тот же день примут «Тамбов».

Матч

Тосно - Зенит-2 - 4:1 (2:1)

Голы

Альшин 13 (1:0). Евсеев 29 (1:1). Заболотный 34 (2:1). Заболотный 58 (3:1). Макаров 68 (4:1).

Состав

Тосно: Нигматуллин, Абазов, Логашов, Дугалич, Никитин, Чиркин, Кашчелан, Альшин, Макаров, Заболотный, Кутьин

Зенит-2: Рудаков, Карпов, Мильдзихов, Зуев, Сиротов, Бавин, Камышев, Евсеев, Лесовой, Крапухин, Проничев (Батютин, 11)

Судья:

Павел Кукуян (Россия)

Место и дата

08 апреля 16:00, Электрон, Онлайн-трансляция

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