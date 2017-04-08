Олег Знарок: Было ли удаление Ковальчука? Надо посмотреть повтор

Главный тренер СКА Олег Знарок поделился впечатлениями от первого матча финальной серии Кубка Гагарина против «Металлурга» (5:4).

- Какие эмоции? Это финал!

- Так и будете играть в очередности или будете искать какую-то тройку, чтобы нейтрализовать звено Коваржа?

- Посмотрим.

- Удаление Ковальчука было?

- Я не видел, вы спрашиваете, но нужно видео посмотреть, что было, что нет. Как я могу голословно говорить?

- Шипачев заслуживал дисквалификации?

- Кто?

- Шипачев.

- ...

- Там удар в пах был.

- А...- передает слова Знарка корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, в первом матче финальной серии Кубка Гагарина СКА в гостях обыграл «Металлург» со счетом 5:4.

За петербургский клуб дубль оформил Евгений Дадонов, также голами отметились Николай Прохоркин, Евгений Кетов и Патрик Херсли - после его броска шайба порвала сетку ворот. У хозяев шайбы забросили Евгений Тимкин, Сергей Мозякин, Виктор Антипин и Томаш Филиппи.

В составе обеих команд до конца игры были удалены Оскар Осала (27-я минута) и Илья Ковальчук (36-я минута).

После этой встречи счет в серии стал 1-0 в пользу армейцев. Следующий матч состоится 10 апреля в Магнитогорске и начнется в 17:00, «Советский спорт» проведет его текстовую трансляцию.