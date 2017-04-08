Илья Воробьев: Если некоторые вещи не изменятся, у «Магнитки» шансов мало против СКА
Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьев поделился впечатлениями от первого матча финальной серии Кубка Гагарина против СКА (4:5).
- С победой СКА, немного в шоке. Если некоторые вещи не изменятся, у нас нет шансов.
- Какие вещи?
- Все.
- Вы долго на трибуны смотрели после обоюдного удаления.
- Жену искал.
- Нашли?
- Нет.
- По шайбе Прохоркина: было ли там касание коньком?
- Касания не было, стоял человек в зоне. Разные вещи.
- Момент, когда ваш игрок получил матч-штраф. Там был нырок?
- Нет, мы посмотрели, там было.
- Как сыграл после долгого перерыва Береглазов?
- Нормально, но может лучше.
- Что с Семиным?
- Готовимся дальше.
- Шипачев заслуживал дисквалификации за удар в пах?
- А был, да?
- Повтор посмотрели, да.
- Мы тоже видели, - передает слова Воробьева корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».
Напомним, в первом матче финальной серии Кубка Гагарина СКА в гостях обыграл «Металлург» со счетом 5:4.
За петербургский клуб дубль оформил Евгений Дадонов, также голами отметились Николай Прохоркин, Евгений Кетов и Патрик Херсли - после его броска шайба порвала сетку ворот. У хозяев шайбы забросили Евгений Тимкин, Сергей Мозякин, Виктор Антипин и Томаш Филиппи.
В составе обеих команд до конца игры были удалены Оскар Осала (27-я минута) и Илья Ковальчук (36-я минута).
После этой встречи счет в серии стал 1-0 в пользу армейцев. Следующий матч состоится 10 апреля в Магнитогорске и начнется в 17:00, «Советский спорт» проведет его текстовую трансляцию.
Матч
Металлург Мг - СКА - 4:5 (0:1, 3:2, 1:2)
Голы:
Кетов (Белов, Херсли), 16:18 (0:1 - бол.). Тимкин (Косов, Терещенко), 21:50 (1:1). Мозякин 23:11 (2:1). Дадонов (Гусев), 33:14 (2:2). Прохоркин (Херсли, Барабанов), 34:24 (2:3). Антипин (Ли, Мозякин), 39:07 (3:3 - бол.). Херсли (Шипачёв, Гусев), 55:00 (3:4 - бол.). Дадонов 56:59 (3:5). Филиппи 59:49 (4:5).
Место и дата
08 апреля 15:00, Арена Металлург, Онлайн-трансляция