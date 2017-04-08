Илья Воробьев: Если некоторые вещи не изменятся, у «Магнитки» шансов мало против СКА

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьев поделился впечатлениями от первого матча финальной серии Кубка Гагарина против СКА (4:5).

- С победой СКА, немного в шоке. Если некоторые вещи не изменятся, у нас нет шансов.

- Какие вещи?

- Все.

- Вы долго на трибуны смотрели после обоюдного удаления.

- Жену искал.

- Нашли?

- Нет.



- По шайбе Прохоркина: было ли там касание коньком?

- Касания не было, стоял человек в зоне. Разные вещи.

- Момент, когда ваш игрок получил матч-штраф. Там был нырок?

- Нет, мы посмотрели, там было.

- Как сыграл после долгого перерыва Береглазов?

- Нормально, но может лучше.

- Что с Семиным?

- Готовимся дальше.

- Шипачев заслуживал дисквалификации за удар в пах?

- А был, да?

- Повтор посмотрели, да.

- Мы тоже видели, - передает слова Воробьева корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, в первом матче финальной серии Кубка Гагарина СКА в гостях обыграл «Металлург» со счетом 5:4.

За петербургский клуб дубль оформил Евгений Дадонов, также голами отметились Николай Прохоркин, Евгений Кетов и Патрик Херсли - после его броска шайба порвала сетку ворот. У хозяев шайбы забросили Евгений Тимкин, Сергей Мозякин, Виктор Антипин и Томаш Филиппи.

В составе обеих команд до конца игры были удалены Оскар Осала (27-я минута) и Илья Ковальчук (36-я минута).

После этой встречи счет в серии стал 1-0 в пользу армейцев. Следующий матч состоится 10 апреля в Магнитогорске и начнется в 17:00, «Советский спорт» проведет его текстовую трансляцию.