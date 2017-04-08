Мирча Луческу: Слова Шатова? Он сам отдалил себя от команды своими травмами

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу прокомментировал слова полузащитника Олега Шатова о том, что «румынскому специалисту и без него хорошо».

– Шатов сказал, что вам и без него хорошо. Расцениваете это как бунт? Чувствуете поддержку игроков?

– К сожалению, он сам отдалил себя от команды своими травмами. Иногда эти повреждения существуют, иногда мне трудно сказать, насколько они серьезны. Говоря о его месте в составе: он не может играть под нападающим, на позиции того же Кокорина. Шатов может действовать на позиции Данни. Я верю в этого игрока, у него очень большой потенциал.

Кокорин спас «Зенит», свои в «Анжи» помогли «Спартаку»: ничья в подарок лидеру

Самое главное, чтобы он постоянно тренировался. Он может три дня тренироваться, а потом нет. На десятой минуте у него может что-то заболеть. Когда готовились к «Анжи», он посреди недели уехал проверяться после операции в Финляндии. Я не могу доверять игроку, который непостоянно тренируется, не получает нагрузок, а травмируется. Я жду его с нетерпением, но пока это больше зависит от него, а не от меня.

Такая ситуация была и в конце первой части чемпионата, и на сборах. Он больше не молодой перспективный игрок, а должен становиться лидером «Зенита». Для этого Шатов должен постоянно быть в тренировочном процессе, – передает слова Луческу корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Видео голов матча «Зенит» – «Анжи»

Напомним, «Зенит» в 22-м туре РФПЛ вдесятером сыграл вничью с «Анжи» в последнем матче на «Петровском» со счетом 1:1.

На точный удар Павла Яковлева сине-бело-голубые ответили голом Александра Кокорина. Через пять минут после начала второго тайма хозяева остались вдесятером: Николас Ломбертс за грубый фол на Сергее Паршивлюке получил прямую красную карточку.

Махачкалинский клуб идет на одиннадцатом месте с 24 очками, зенитовцы занимают вторую строчку, имея в активе 43 очка. Следующий матч «Зенит» проведет 16 апреля в Москве против «Спартака», «Анжи» днем ранее в Махачкале встретится с «Крыльями Советов».