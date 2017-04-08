Мирча Луческу: Слова Шатова? Он сам отдалил себя от команды своими травмами
Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу прокомментировал слова полузащитника Олега Шатова о том, что «румынскому специалисту и без него хорошо».
– Шатов сказал, что вам и без него хорошо. Расцениваете это как бунт? Чувствуете поддержку игроков?
– К сожалению, он сам отдалил себя от команды своими травмами. Иногда эти повреждения существуют, иногда мне трудно сказать, насколько они серьезны. Говоря о его месте в составе: он не может играть под нападающим, на позиции того же Кокорина. Шатов может действовать на позиции Данни. Я верю в этого игрока, у него очень большой потенциал.
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Самое главное, чтобы он постоянно тренировался. Он может три дня тренироваться, а потом нет. На десятой минуте у него может что-то заболеть. Когда готовились к «Анжи», он посреди недели уехал проверяться после операции в Финляндии. Я не могу доверять игроку, который непостоянно тренируется, не получает нагрузок, а травмируется. Я жду его с нетерпением, но пока это больше зависит от него, а не от меня.
Такая ситуация была и в конце первой части чемпионата, и на сборах. Он больше не молодой перспективный игрок, а должен становиться лидером «Зенита». Для этого Шатов должен постоянно быть в тренировочном процессе, – передает слова Луческу корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».
Видео голов матча «Зенит» – «Анжи»
Напомним, «Зенит» в 22-м туре РФПЛ вдесятером сыграл вничью с «Анжи» в последнем матче на «Петровском» со счетом 1:1.
На точный удар Павла Яковлева сине-бело-голубые ответили голом Александра Кокорина. Через пять минут после начала второго тайма хозяева остались вдесятером: Николас Ломбертс за грубый фол на Сергее Паршивлюке получил прямую красную карточку.
Махачкалинский клуб идет на одиннадцатом месте с 24 очками, зенитовцы занимают вторую строчку, имея в активе 43 очка. Следующий матч «Зенит» проведет 16 апреля в Москве против «Спартака», «Анжи» днем ранее в Махачкале встретится с «Крыльями Советов».
Матч
Голы
Яковлев 21 (0:1). Кокорин 73 (1:1).
Состав
Зенит: Лунев, Ломбертс, Цаллагов (Мак, 85), Иванович, Данни, Эрнани, Хави Гарсия (Нету, 59), Жулиано, Чернов, Кокорин, Дзюба
Анжи: Юрченко, Паршивлюк (Эззатоллахи, 75), Фибел, Жиров, Тетрашвили, Мусалов, Гулиев, Кацаев (Хубулов, 68), Яковлев, Будковский, Форбс (Прудников, 61)
Предупреждения:
Эрнани, 59 - Форбс, 14; Будковский, 39; Гулиев, 56; Фибел, 78; Хубулов, 82; Эззатоллахи, 89
Удаления:
Ломбертс, 50 - нет
Судья:
Алексей Сухой (Россия)
Место и дата
08 апреля 19:00, Петровский, Текстовая трансляция