Мирча Луческу: Не держусь за свой контракт с «Зенитом»
Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу поделился мнением о своем будущем в петербургском клубе.
– Уверены на сто процентов, что будете тренером «Зенита» в следующем сезоне?
– Время покажет, мне рано говорить на эту тему. Тут от многих факторов зависит. Был хороший период. Я пришел сюда перестраивать игру, и поначалу все получилось. Команда играла в атакующий футбол, диктовала условия соперника. К сожалению, когда пошли травмы, особенно у россиян, пришлось перестраиваться. Это очень сложно делать, и это сказалось на игре. Постоянно мы в изменениях. Была одна команда, но потом продали всех лидеров.
Когда я пришел летом, средний возраст команды был за 29 лет. Я попытался омолодить ее. Есть определенный цикл, когда надо менять игроков. Многие были в таком возрасте, когда на них влияли погодные условия, искусственные поля, тренировочный ритм, который не все выдерживают. До определенного момента это давало результат, а сейчас случился определенный сбой. Я не держусь за свой контракт. Я просто пришел изменить игру «Зенита», сделать ее более зрелищной и добиваться результата.
Видео голов матча «Зенит» – «Анжи»
Есть определенные изменения: появился Лунев, который в перспективе может стать хорошим вратарем «Зенита», Эрнани, которому всего 22 года, два фланговых защитника Цаллагов и Чернов, который все чаще появляется в составе. Не всегда нахожу возможность выпускать Джорджевича. Какие-то изменения происходят. Команда очень сильная, и мы будем цепляться за шанс до последней игры. Посмотрим, как все закончится, и тогда будем говорить о будущем, – передает слова Луческу корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».
Кокорин спас «Зенит», свои в «Анжи» помогли «Спартаку»: ничья в подарок лидеру
Напомним, «Зенит» в 22-м туре РФПЛ вдесятером сыграл вничью с «Анжи» в последнем матче на «Петровском» со счетом 1:1.
На точный удар Павла Яковлева сине-бело-голубые ответили
голом Александра Кокорина. Через пять минут после начала второго тайма хозяева
остались вдесятером: Николас Ломбертс за грубый фол на Сергее Паршивлюке
получил прямую красную карточку.
Махачкалинский клуб идет на одиннадцатом месте с 24 очками, зенитовцы занимают вторую строчку, имея в активе 43 очка. Следующий матч «Зенит» проведет 16 апреля в Москве против «Спартака», «Анжи» днем ранее в Махачкале встретится с «Крыльями Советов».
Матч
Голы
Яковлев 21 (0:1). Кокорин 73 (1:1).
Состав
Зенит: Лунев, Ломбертс, Цаллагов (Мак, 85), Иванович, Данни, Эрнани, Хави Гарсия (Нету, 59), Жулиано, Чернов, Кокорин, Дзюба
Анжи: Юрченко, Паршивлюк (Эззатоллахи, 75), Фибел, Жиров, Тетрашвили, Мусалов, Гулиев, Кацаев (Хубулов, 68), Яковлев, Будковский, Форбс (Прудников, 61)
Предупреждения:
Эрнани, 59 - Форбс, 14; Будковский, 39; Гулиев, 56; Фибел, 78; Хубулов, 82; Эззатоллахи, 89
Удаления:
Ломбертс, 50 - нет
Судья:
Алексей Сухой (Россия)
Место и дата
08 апреля 19:00, Петровский, Текстовая трансляция