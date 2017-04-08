Мирча Луческу: Не держусь за свой контракт с «Зенитом»

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу поделился мнением о своем будущем в петербургском клубе.

– Уверены на сто процентов, что будете тренером «Зенита» в следующем сезоне?

– Время покажет, мне рано говорить на эту тему. Тут от многих факторов зависит. Был хороший период. Я пришел сюда перестраивать игру, и поначалу все получилось. Команда играла в атакующий футбол, диктовала условия соперника. К сожалению, когда пошли травмы, особенно у россиян, пришлось перестраиваться. Это очень сложно делать, и это сказалось на игре. Постоянно мы в изменениях. Была одна команда, но потом продали всех лидеров.

Когда я пришел летом, средний возраст команды был за 29 лет. Я попытался омолодить ее. Есть определенный цикл, когда надо менять игроков. Многие были в таком возрасте, когда на них влияли погодные условия, искусственные поля, тренировочный ритм, который не все выдерживают. До определенного момента это давало результат, а сейчас случился определенный сбой. Я не держусь за свой контракт. Я просто пришел изменить игру «Зенита», сделать ее более зрелищной и добиваться результата.

Видео голов матча «Зенит» – «Анжи»

Есть определенные изменения: появился Лунев, который в перспективе может стать хорошим вратарем «Зенита», Эрнани, которому всего 22 года, два фланговых защитника Цаллагов и Чернов, который все чаще появляется в составе. Не всегда нахожу возможность выпускать Джорджевича. Какие-то изменения происходят. Команда очень сильная, и мы будем цепляться за шанс до последней игры. Посмотрим, как все закончится, и тогда будем говорить о будущем, – передает слова Луческу корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Кокорин спас «Зенит», свои в «Анжи» помогли «Спартаку»: ничья в подарок лидеру

Напомним, «Зенит» в 22-м туре РФПЛ вдесятером сыграл вничью с «Анжи» в последнем матче на «Петровском» со счетом 1:1.

На точный удар Павла Яковлева сине-бело-голубые ответили голом Александра Кокорина. Через пять минут после начала второго тайма хозяева остались вдесятером: Николас Ломбертс за грубый фол на Сергее Паршивлюке получил прямую красную карточку.

Махачкалинский клуб идет на одиннадцатом месте с 24 очками, зенитовцы занимают вторую строчку, имея в активе 43 очка. Следующий матч «Зенит» проведет 16 апреля в Москве против «Спартака», «Анжи» днем ранее в Махачкале встретится с «Крыльями Советов».