Александр Григорян: Так сложился матч, что для «Анжи» ничья с «Зенитом» – потеря очков

Главный тренер «Анжи» Александр Григорян поделился впечатлениями от матча 22-го тура РФПЛ против «Зенита» (1:1).

– Так сложился матч, что для нас это потеря очков. До матча считали бы, что одно очко в матче с «Зенитом» – приобретение. Но мы потеряли два очка.

– Лучшие шансы забить у «Анжи» были в концовке. Что помешало больше: усталость, неверие в силы?

– Вряд ли усталость, потому что в этих атаках приняли участие игроки, вышедшие на замену. Скорее, невезение какое-то.

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– Какую установку давали игрокам? Они психологически не боялись «Зенит».

– Тут основа основ. Если ты хочешь добиться результатов в игре со статусной командой – ты не должен бояться и нужно верить в свои силы. В футболе помимо самоотдачи существует тактика. Так получилось, что мы угадали состав «Зенита», хорошо изучили игру и в первом тайме закрыли им практически все зоны. Более того, заставили играть по правому флангу и продольным передачами. Редко бывало, когда план срабатывает.

В середине второго тайма «Зенит» даже в меньшинстве перехватил инициативу. Это не только психология, но и мастерство игроков Зенита. Поэтому кроме результата меня радует, что мы сыгрываемся. Мы не просто добыли или потеряли очки, но играли в футбол и эпизодами комбинировали на неплохом уровне, – передает слова Григоряна корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

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Напомним, «Зенит» в 22-м туре РФПЛ вдесятером сыграл вничью с «Анжи» в последнем матче на «Петровском» со счетом 1:1.

На точный удар Павла Яковлева сине-бело-голубые ответили голом Александра Кокорина. Через пять минут после начала второго тайма хозяева остались вдесятером: Николас Ломбертс за грубый фол на Сергее Паршивлюке получил прямую красную карточку.

Видео голов матча «Зенит» – «Анжи»

Махачкалинский клуб идет на одиннадцатом месте с 24 очками, зенитовцы занимают вторую строчку, имея в активе 43 очка. Следующий матч «Зенит» проведет 16 апреля в Москве против «Спартака», «Анжи» днем ранее в Махачкале встретится с «Крыльями Советов».