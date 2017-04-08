Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Крылья Советов2 : 2Амкар
Футбол  Терек3 : 1Арсенал Тула
Футбол  Зенит0 : 1Анжи
Хоккей  Металлург4 : 5СКА
Футбол  Реал1 : 1Атлетико
Футбол  Бавария2 : 0Боруссия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Николай Прохоркин: Неправда, что у «Магнитки» больше некому играть, кроме звена Коваржа

Татьяна Кокорина
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Нападающий СКА Николай Прохоркин поделился впечатлениями от первого матча финальной серии против «Металлурга» (5:4).

- Насколько было плохо в тот момент, когда рухнули на лед?
- В нос пришелся удар.

- Нос там и разбили?
- Да, с локтя прилетело.

- Прокомментируйте эпизод с забитым голом. Что там просматривали?
- Не знаю, по кубу же не показывали. Вроде, все чисто было: добивание и шайба в воротах.

- Удалением Ковальчука судьи компенсировали игру?
- Думаю, да. Дали бы Осале 2+10, и Ковальчук бы получил то же самое - такой же момент у него был. Но решили удалить до конца. 

- Как думаете, дальше в серии будет так же много голов?
- Не знаю. Сегодня было много удалений, из-за этого и голы посыпались. 

- Как игралось против первой тройки «Металлурга»?
- Они интересно действуют, в комбинационном стиле. Против них всегда интересно. 

- Сложнее, чем с «Локомотивом»?
- Это две разные команды, два разных стиля. Не стоит говорить, с кем сложнее или легче.

- Предыдущие соперники говорили, что у «Магнитки» больше некому играть, кроме звена Коваржа. 
- Это неправда. В других звеньях тоже играют хорошие ребята. Они по-другому чуть играют, все привыкли, что одни набирают много очков, а другие остаются в тени. В плей-офф все наоборот: те, кто были в тени, тащат на себе.

- Долгий перерыв сказался на первом периоде?
- Нет. Мы сыграли товарищеский матч дома. Было нормально в физическом плане, - передает слова Прохоркина корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге»

Напомним, в первом матче финальной серии Кубка Гагарина СКА в гостях обыграл «Металлург» со счетом 5:4.

За петербургский клуб дубль оформил Евгений Дадонов, также голами отметились Николай Прохоркин, Евгений Кетов и Патрик Херсли - после его броска шайба порвала сетку ворот. У хозяев шайбы забросили Евгений Тимкин, Сергей Мозякин, Виктор Антипин и Томаш Филиппи.

В составе обеих команд до конца игры были удалены Оскар Осала (27-я минута) и Илья Ковальчук (36-я минута).

После этой встречи счет стал 1-0 в пользу армейцев. Следующий матч состоится 10 апреля в Магнитогорске и начнется в 17:00, «Советский спорт» проведет его текстовую трансляцию. 

Матч

Металлург Мг - СКА - 4:5 (0:1, 3:2, 1:2)

Голы:

Кетов (Белов, Херсли), 16:18 (0:1 - бол.). Тимкин (Косов, Терещенко), 21:50 (1:1). Мозякин 23:11 (2:1). Дадонов (Гусев), 33:14 (2:2). Прохоркин (Херсли, Барабанов), 34:24 (2:3). Антипин (Ли, Мозякин), 39:07 (3:3 - бол.). Херсли (Шипачёв, Гусев), 55:00 (3:4 - бол.). Дадонов 56:59 (3:5). Филиппи 59:49 (4:5).

Место и дата

08 апреля 15:00, Арена Металлург, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Такого еще не видел!» Впечатления СКА от невероятного гола Херсли«Такого еще не видел!» Впечатления СКА от невероятного гола ХерслиГерои первого матча финала Кубка Гагарина Прохоркин, Дадонов и Херсли рассказали о спорных эпизодах, нарушениях и голах.Знарок убежал, Воробьев рассмеялся. Фееричная пресс-конференция из МагнитогорскаЗнарок убежал, Воробьев рассмеялся. Фееричная пресс-конференция из Магнитогорска«Вся страна видела», – на этой фразе кого-то из репортеров закончилась пресс-конференция после первого матча финала в Магнитогорске.«Мы сами виноваты». Репортаж из микст-зоны «Магнитки»«Мы сами виноваты». Репортаж из микст-зоны «Магнитки»«Магнитка» почти спаслась на последних секундах, но забила слишком поздно, и времени на камбэк не осталось.Федор Канарейкин: СКА получил преимущество, но это только начало серииЗаслуженный тренер России, экс-наставник «Авангарда» Федор Канарейкин поделился впечатлениями от первого матча финала Кубка Гагарина между «Металлургом» и СКА (4:5).Борис Майоров: «Магнитка» проиграла из-за своего ударного звенаБорис Майоров: «Магнитка» проиграла из-за своего ударного звенаДвукратный олимпийский чемпион комментирует победу СКА над «Магниткой» в первом матче финала Кубка Гагарина – 5:4.Патрик Херсли: Не помню, удавалось ли раньше рвать сеткуЗащитник СКА Патрик Херсли поделился впечатлениями от первого матча финальной серии Кубка Гагарина против «Металлурга» (5:4).Евгений Дадонов: Ключевой момент первого матча с «Магниткой» - два гола в третьем периодеНападающий СКА Евгений Дадонов поделился впечатлениями от первого матча финальной серии Кубка Гагарина против «Металлурга» (5:4).Борис Майоров: Насчет фола Осалы еще можно сомневаться, а вот Ковальчук точно бил локтем в головуДвукратный олимпийский чемпион высказал свое мнение о двух матч-штрафах, выписанных судьями в пером матче финала Кубка Гагарина.Олег Знарок: Было ли удаление Ковальчука? Надо посмотреть повторГлавный тренер СКА Олег Знарок поделился впечатлениями от первого матча финальной серии Кубка Гагарина против «Металлурга» (5:4).Илья Воробьев: Если некоторые вещи не изменятся, у «Магнитки» шансов мало против СКАГлавный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьев поделился впечатлениями от первого матча финальной серии против СКА (4:5).Алексей Береглазов: В прессе пишут, что СКА – фаворит серии. Посмотрим 20 апреляЗащитник магнитогорского «Металлурга» Алексей Береглазов поделился впечатлениями от первого матча финальной серии Кубка Гагарина против СКА (4:5).Евгений Тимкин: Не знаю, будет ли серия против СКА результативной, я ж не пророкНападающий магнитогорского «Металлурга» Евгений Тимкин поделился впечатлениями от первого матча финальной серии Кубка Гагарина против СКА (4:5).Что вы опять натворили, Ковальчук? Капитана СКА удалили до конца матча (видео)Что вы опять натворили, Ковальчук? Капитана СКА удалили до конца матча (видео)Армейцы победили «Магнитку» в первом матче финала Кубка Гагарина, хотя их капитан Илья Ковальчук снова попал в неприятную историю.Дубль Дадонова помог СКА победить «Металлург» в первом матче финала Кубка ГагаринаВ первом матче финальной серии Кубка Гагарина СКА в гостях обыграл «Металлург» со счетом 5:4.«Металлург» Мг – СКА. Херсли забил гол, порвав сетку ворот (видео)В первом матче финальной серии Кубка Гагарина «Металлург» Мг - СКА защитник армейцев Патрик Херсли вывел армейцев вперед.
Футбол
«Реал» не удержал победу над «Атлетико»
Футбол
«Ливерпуль» одержал волевую победу над «Сток Сити»
Футбол
«Манчестер Сити» переиграл «Халл» в матче 32-го тура АПЛ
Хоккей
Патрик Херсли: Не помню, удавалось ли раньше рвать сетку
все новости
Металлург Мг
Металлург Мгкалендарьстатистика
СКА
СКАкалендарьстатистика
Николай Прохоркин
Николай Прохоркинвсе новости
КХЛ
КХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости
Кубок Гагарина
Кубок Гагарина