Николай Прохоркин: Неправда, что у «Магнитки» больше некому играть, кроме звена Коваржа

Нападающий СКА Николай Прохоркин поделился впечатлениями от первого матча финальной серии против «Металлурга» (5:4).

- Насколько было плохо в тот момент, когда рухнули на лед?

- В нос пришелся удар.

- Нос там и разбили?

- Да, с локтя прилетело.



- Прокомментируйте эпизод с забитым голом. Что там просматривали?

- Не знаю, по кубу же не показывали. Вроде, все чисто было: добивание и шайба в воротах.



- Удалением Ковальчука судьи компенсировали игру?

- Думаю, да. Дали бы Осале 2+10, и Ковальчук бы получил то же самое - такой же момент у него был. Но решили удалить до конца.



- Как думаете, дальше в серии будет так же много голов?

- Не знаю. Сегодня было много удалений, из-за этого и голы посыпались.



- Как игралось против первой тройки «Металлурга»?

- Они интересно действуют, в комбинационном стиле. Против них всегда интересно.



- Сложнее, чем с «Локомотивом»?

- Это две разные команды, два разных стиля. Не стоит говорить, с кем сложнее или легче.



- Предыдущие соперники говорили, что у «Магнитки» больше некому играть, кроме звена Коваржа.

- Это неправда. В других звеньях тоже играют хорошие ребята. Они по-другому чуть играют, все привыкли, что одни набирают много очков, а другие остаются в тени. В плей-офф все наоборот: те, кто были в тени, тащат на себе.



- Долгий перерыв сказался на первом периоде?

- Нет. Мы сыграли товарищеский матч дома. Было нормально в физическом плане, - передает слова Прохоркина корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге»

Напомним, в первом матче финальной серии Кубка Гагарина СКА в гостях обыграл «Металлург» со счетом 5:4.

За петербургский клуб дубль оформил Евгений Дадонов, также голами отметились Николай Прохоркин, Евгений Кетов и Патрик Херсли - после его броска шайба порвала сетку ворот. У хозяев шайбы забросили Евгений Тимкин, Сергей Мозякин, Виктор Антипин и Томаш Филиппи.

В составе обеих команд до конца игры были удалены Оскар Осала (27-я минута) и Илья Ковальчук (36-я минута).

После этой встречи счет стал 1-0 в пользу армейцев. Следующий матч состоится 10 апреля в Магнитогорске и начнется в 17:00, «Советский спорт» проведет его текстовую трансляцию.