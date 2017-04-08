Николай Прохоркин: Неправда, что у «Магнитки» больше некому играть, кроме звена Коваржа
Нападающий СКА Николай Прохоркин поделился впечатлениями от первого матча финальной серии против «Металлурга» (5:4).
- Насколько было плохо в тот момент, когда рухнули на лед?
- В нос пришелся удар.
- Нос там и разбили?
- Да, с локтя прилетело.
- Прокомментируйте эпизод с забитым голом. Что там просматривали?
- Не знаю, по кубу же не показывали. Вроде, все чисто было: добивание и шайба в воротах.
- Удалением Ковальчука судьи компенсировали игру?
- Думаю, да. Дали бы Осале 2+10, и Ковальчук бы получил то же самое - такой же момент у него был. Но решили удалить до конца.
- Как думаете, дальше в серии будет так же много голов?
- Не знаю. Сегодня было много удалений, из-за этого и голы посыпались.
- Как игралось против первой тройки «Металлурга»?
- Они интересно действуют, в комбинационном стиле. Против них всегда интересно.
- Сложнее, чем с «Локомотивом»?
- Это две разные команды, два разных стиля. Не стоит говорить, с кем сложнее или легче.
- Предыдущие соперники говорили, что у «Магнитки» больше некому играть, кроме звена Коваржа.
- Это неправда. В других звеньях тоже играют хорошие ребята. Они по-другому чуть играют, все привыкли, что одни набирают много очков, а другие остаются в тени. В плей-офф все наоборот: те, кто были в тени, тащат на себе.
- Долгий перерыв сказался на первом периоде?
- Нет. Мы сыграли товарищеский матч дома. Было нормально в физическом плане, - передает слова Прохоркина корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге»
Напомним, в первом матче финальной серии Кубка Гагарина СКА в гостях обыграл «Металлург» со счетом 5:4.
За петербургский клуб дубль оформил Евгений Дадонов, также голами отметились Николай Прохоркин, Евгений Кетов и Патрик Херсли - после его броска шайба порвала сетку ворот. У хозяев шайбы забросили Евгений Тимкин, Сергей Мозякин, Виктор Антипин и Томаш Филиппи.
В составе обеих команд до конца игры были удалены Оскар Осала (27-я минута) и Илья Ковальчук (36-я минута).
После этой встречи счет стал 1-0 в пользу армейцев. Следующий матч состоится 10 апреля в Магнитогорске и начнется в 17:00, «Советский спорт» проведет его текстовую трансляцию.
Матч
Металлург Мг - СКА - 4:5 (0:1, 3:2, 1:2)
Голы:
Кетов (Белов, Херсли), 16:18 (0:1 - бол.). Тимкин (Косов, Терещенко), 21:50 (1:1). Мозякин 23:11 (2:1). Дадонов (Гусев), 33:14 (2:2). Прохоркин (Херсли, Барабанов), 34:24 (2:3). Антипин (Ли, Мозякин), 39:07 (3:3 - бол.). Херсли (Шипачёв, Гусев), 55:00 (3:4 - бол.). Дадонов 56:59 (3:5). Филиппи 59:49 (4:5).
Место и дата
08 апреля 15:00, Арена Металлург, Онлайн-трансляция