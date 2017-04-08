Евгений Дадонов: Ключевой момент первого матча с «Магниткой» - два гола в третьем периоде

Нападающий СКА Евгений Дадонов поделился впечатлениями от первого матча финальной серии Кубка Гагарина против «Металлурга» (5:4).

- Как удалось снять трусы с Криса Ли?

- Ничего не снимал с него.

- Ваши эмоции.

- Закончили победой, готовимся к следующему матчу.

- Какой момент был ключевым?

- Не знаю, два гола, наверно, в третьем периоде.

- Херсли впервые на вашей памяти рвет сетку?

- Такого не видел еще.

- На выезде проще начинать?

- Тяжело было.

- Вы перекались с тройкой Коваржа. Есть ли какие-то пожелания от Знарка?

- Да, есть установка, стараемся выполнить ее.

- В чем она заключается?

- Это наше дело.

- Удалился Ковальчук, пришлось тасовать звенья.

- Не хватало нападающего, некоторым приходилось в двух звеньях выходить. Надо с этим справляться как-то.

- Без Дацюка и Войнова можно быстро серию завершить?

- Не думаем об этом, - передает слова Дадонова корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге»

Напомним, в первом матче финальной серии Кубка Гагарина СКА в гостях обыграл «Металлург» со счетом 5:4.

За петербургский клуб дубль оформил Евгений Дадонов, также голами отметились Николай Прохоркин, Евгений Кетов и Патрик Херсли - после его броска шайба порвала сетку ворот. У хозяев шайбы забросили Евгений Тимкин, Сергей Мозякин, Виктор Антипин и Томаш Филиппи.

В составе обеих команд до конца игры были удалены Оскар Осала (27-я минута) и Илья Ковальчук (36-я минута).

После этой встречи счет в серии стал 1-0 в пользу армейцев. Следующий матч состоится 10 апреля в Магнитогорске и начнется в 17:00, «Советский спорт» проведет его текстовую трансляцию.