Евгений Дадонов: Ключевой момент первого матча с «Магниткой» - два гола в третьем периоде
Нападающий СКА Евгений Дадонов поделился впечатлениями от первого матча финальной серии Кубка Гагарина против «Металлурга» (5:4).
- Как удалось снять
трусы с Криса Ли?
- Ничего не снимал с него.
- Ваши эмоции.
- Закончили победой, готовимся к следующему матчу.
- Какой момент был
ключевым?
- Не знаю, два гола, наверно, в третьем периоде.
- Херсли впервые на
вашей памяти рвет сетку?
- Такого не видел еще.
- На выезде проще
начинать?
- Тяжело было.
- Вы перекались с
тройкой Коваржа. Есть ли какие-то пожелания от Знарка?
- Да, есть установка, стараемся выполнить ее.
- В чем она
заключается?
- Это наше дело.
- Удалился Ковальчук,
пришлось тасовать звенья.
- Не хватало нападающего, некоторым приходилось в двух звеньях выходить. Надо с этим справляться как-то.
- Без Дацюка и
Войнова можно быстро серию завершить?
- Не думаем об этом, - передает слова Дадонова корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге»
Напомним, в первом матче финальной серии Кубка Гагарина СКА в гостях обыграл «Металлург» со счетом 5:4.
За петербургский клуб дубль оформил Евгений Дадонов, также голами отметились Николай Прохоркин, Евгений Кетов и Патрик Херсли - после его броска шайба порвала сетку ворот. У хозяев шайбы забросили Евгений Тимкин, Сергей Мозякин, Виктор Антипин и Томаш Филиппи.
В составе обеих команд до конца игры были удалены Оскар Осала (27-я минута) и Илья Ковальчук (36-я минута).
После этой встречи счет в серии стал 1-0 в пользу армейцев. Следующий матч состоится 10 апреля в Магнитогорске и начнется в 17:00, «Советский спорт» проведет его текстовую трансляцию.
Матч
Металлург Мг - СКА - 4:5 (0:1, 3:2, 1:2)
Голы:
Кетов (Белов, Херсли), 16:18 (0:1 - бол.). Тимкин (Косов, Терещенко), 21:50 (1:1). Мозякин 23:11 (2:1). Дадонов (Гусев), 33:14 (2:2). Прохоркин (Херсли, Барабанов), 34:24 (2:3). Антипин (Ли, Мозякин), 39:07 (3:3 - бол.). Херсли (Шипачёв, Гусев), 55:00 (3:4 - бол.). Дадонов 56:59 (3:5). Филиппи 59:49 (4:5).
Место и дата
08 апреля 15:00, Арена Металлург, Онлайн-трансляция