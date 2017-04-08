Патрик Херсли: Не помню, удавалось ли раньше рвать сетку
Защитник СКА Патрик Херсли поделился впечатлениями от первого матча финальной серии Кубка Гагарина против «Металлурга» (5:4).
– Если честно, не помню – удавалось ли раньше рвать сетку. Был удивлен, видел, что забил, но когда шайба вылетела, засомневался. Но Гусев начал праздновать, и я успокоился.
Шведская мощь рвет сети. #ММГСКА pic.twitter.com/LUpFqYaD0S— КХЛ (@khl) 8 апреля 2017 г.
– Как сдерживать Мозякина?
– Нужно постоянно быть рядом с ним, не давать бросать, выполнять свою работу.
– Вас считают одним из лучших защитником в плей-офф. Это давит?
– Я играю одинаково. Это не давит.
– Сила СКА в нападении?
– Не только. У нас великолепные вратари, защитники, тренеры. Мы хороши как команда, – передает слова Херсли корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге»
Напомним, в первом матче финальной серии Кубка Гагарина СКА в гостях обыграл «Металлург» со счетом 5:4.
За петербургский клуб дубль оформил Евгений Дадонов, также голами отметились Николай Прохоркин, Евгений Кетов и Патрик Херсли - после его броска шайба порвала сетку ворот. У хозяев шайбы забросили Евгений Тимкин, Сергей Мозякин, Виктор Антипин и Томаш Филиппи.
В составе обеих команд до конца игры были удалены Оскар Осала (27-я минута) и Илья Ковальчук (36-я минута).
После этой встречи счет в серии стал 1-0 в пользу армейцев. Следующий матч состоится 10 апреля в Магнитогорске и начнется в 17:00, «Советский спорт» проведет его текстовую трансляцию.
Матч
Металлург Мг - СКА - 4:5 (0:1, 3:2, 1:2)
Голы:
Кетов (Белов, Херсли), 16:18 (0:1 - бол.). Тимкин (Косов, Терещенко), 21:50 (1:1). Мозякин 23:11 (2:1). Дадонов (Гусев), 33:14 (2:2). Прохоркин (Херсли, Барабанов), 34:24 (2:3). Антипин (Ли, Мозякин), 39:07 (3:3 - бол.). Херсли (Шипачёв, Гусев), 55:00 (3:4 - бол.). Дадонов 56:59 (3:5). Филиппи 59:49 (4:5).
Место и дата
08 апреля 15:00, Арена Металлург, Онлайн-трансляция