Патрик Херсли: Не помню, удавалось ли раньше рвать сетку

Защитник СКА Патрик Херсли поделился впечатлениями от первого матча финальной серии Кубка Гагарина против «Металлурга» (5:4).

– Если честно, не помню – удавалось ли раньше рвать сетку. Был удивлен, видел, что забил, но когда шайба вылетела, засомневался. Но Гусев начал праздновать, и я успокоился.

– Как сдерживать Мозякина?

– Нужно постоянно быть рядом с ним, не давать бросать, выполнять свою работу.

– Вас считают одним из лучших защитником в плей-офф. Это давит?

– Я играю одинаково. Это не давит.



– Сила СКА в нападении?

– Не только. У нас великолепные вратари, защитники, тренеры. Мы хороши как команда, – передает слова Херсли корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге»

Напомним, в первом матче финальной серии Кубка Гагарина СКА в гостях обыграл «Металлург» со счетом 5:4.

За петербургский клуб дубль оформил Евгений Дадонов, также голами отметились Николай Прохоркин, Евгений Кетов и Патрик Херсли - после его броска шайба порвала сетку ворот. У хозяев шайбы забросили Евгений Тимкин, Сергей Мозякин, Виктор Антипин и Томаш Филиппи.

В составе обеих команд до конца игры были удалены Оскар Осала (27-я минута) и Илья Ковальчук (36-я минута).

После этой встречи счет в серии стал 1-0 в пользу армейцев. Следующий матч состоится 10 апреля в Магнитогорске и начнется в 17:00, «Советский спорт» проведет его текстовую трансляцию.