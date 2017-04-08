Евгений Тимкин: Не знаю, будет ли серия против СКА результативной, я ж не пророк

Нападающий магнитогорского «Металлурга» Евгений Тимкин поделился впечатлениями от первого матча финальной серии против СКА (4:5).

- СКА - сильная команда в нападении, мы немножко недотерпели, наши ошибки. Все нормально, движемся дальше, ничего глобального не произошло. это лишь первая игра.

- Чем объясните два удаления?

- Страстью, наверное, желанием выиграть.

- Важно было завершить матч голом?

- Да, важно и для команды, и для болельщиков.

- Вся серия будет такой результативной?

- Откуда ж я знаю, я ж не пророк.

- К судейству есть претензии?

- Я же не имею права о таком говорить, - передает слова Тимкина корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, в первом матче финальной серии Кубка Гагарина СКА в гостях обыграл «Металлург» со счетом 5:4.

За петербургский клуб дубль оформил Евгений Дадонов, также голами отметились Николай Прохоркин, Евгений Кетов и Патрик Херсли - после его броска шайба порвала сетку ворот. У хозяев шайбы забросили Евгений Тимкин, Сергей Мозякин, Виктор Антипин и Томаш Филиппи.

В составе обеих команд до конца игры были удалены Оскар Осала (27-я минута) и Илья Ковальчук (36-я минута).

После этой встречи счет стал 1-0 в пользу армейцев. Следующий матч состоится 10 апреля в Магнитогорске и начнется в 17:00, «Советский спорт» проведет его текстовую трансляцию.