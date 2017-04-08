Евгений Тимкин: Не знаю, будет ли серия против СКА результативной, я ж не пророк
Нападающий магнитогорского «Металлурга» Евгений Тимкин поделился впечатлениями от первого матча финальной серии против СКА (4:5).
- СКА - сильная команда в нападении, мы немножко недотерпели, наши ошибки. Все нормально, движемся дальше, ничего глобального не произошло. это лишь первая игра.
- Чем объясните два удаления?
- Страстью, наверное, желанием выиграть.
- Важно было завершить матч голом?
- Да, важно и для команды, и для болельщиков.
- Вся серия будет такой результативной?
- Откуда ж я знаю, я ж не пророк.
- К судейству есть претензии?
- Я же не имею права о таком говорить, - передает слова Тимкина корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».
Напомним, в первом матче финальной серии Кубка Гагарина СКА в гостях обыграл «Металлург» со счетом 5:4.
За петербургский клуб дубль оформил Евгений Дадонов, также голами отметились Николай Прохоркин, Евгений Кетов и Патрик Херсли - после его броска шайба порвала сетку ворот. У хозяев шайбы забросили Евгений Тимкин, Сергей Мозякин, Виктор Антипин и Томаш Филиппи.
В составе обеих команд до конца игры были удалены Оскар Осала (27-я минута) и Илья Ковальчук (36-я минута).
После этой встречи счет стал 1-0 в пользу армейцев. Следующий матч состоится 10 апреля в Магнитогорске и начнется в 17:00, «Советский спорт» проведет его текстовую трансляцию.
Матч
Металлург Мг - СКА - 4:5 (0:1, 3:2, 1:2)
Голы:
Кетов (Белов, Херсли), 16:18 (0:1 - бол.). Тимкин (Косов, Терещенко), 21:50 (1:1). Мозякин 23:11 (2:1). Дадонов (Гусев), 33:14 (2:2). Прохоркин (Херсли, Барабанов), 34:24 (2:3). Антипин (Ли, Мозякин), 39:07 (3:3 - бол.). Херсли (Шипачёв, Гусев), 55:00 (3:4 - бол.). Дадонов 56:59 (3:5). Филиппи (Мозякин), 59:49 (4:5).
Место и дата
08 апреля 15:00, Арена Металлург, Онлайн-трансляция