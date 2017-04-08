Алексей Береглазов: В прессе пишут, что СКА – фаворит серии. Посмотрим 20 апреля

Защитник магнитогорского «Металлурга» Алексей Береглазов поделился впечатлениями от первого матча финальной серии Кубка Гагарина против СКА (4:5).

- Два гола из-под вас забили...

- Забили, да.

- Сказался перерыв?

- Не знаю, на это ссылаться - не вариант. Будем смотреть, разбирать ошибки.



- Почему так много шайб пропустили?

- Соперник, большинство сильное, сами виноваты: удалялись ошибались.



- СКА - фаворит серии?

- Не знаю. В прессе пишут фаворит. Посмотрим 20 апреля.



- Чем отличается нападение СКА от других команд?

- Все подвижные, мобильные, хорошо видят площадку. Половина игроков за сборные играют, - передает слова Береглазова корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге»

Напомним, в первом матче финальной серии Кубка Гагарина СКА в гостях обыграл «Металлург» со счетом 5:4.

За петербургский клуб дубль оформил Евгений Дадонов, также голами отметились Николай Прохоркин, Евгений Кетов и Патрик Херсли - после его броска шайба порвала сетку ворот. У хозяев шайбы забросили Евгений Тимкин, Сергей Мозякин, Виктор Антипин и Томаш Филиппи.

В составе обеих команд до конца игры были удалены Оскар Осала (27-я минута) и Илья Ковальчук (36-я минута).

После этой встречи счет в серии стал 1-0 в пользу армейцев. Следующий матч состоится 10 апреля в Магнитогорске и начнется в 17:00, «Советский спорт» проведет его текстовую трансляцию.