Сергей Паршивлюк: Партнеры из «Спартака» с ничьей с «Зенитом» не поздравили

Защитник «Анжи» Сергей Паршивлюк поделился впечатлениями от матча 22-го тура РФПЛ против «Зенита» (1:1).

- Сложная концовка, удаление. Могли взять три очка.

- Была минута молчания перед матчем, фанаты молчали 13 минут. Насколько важно, чтобы была такая поддержка?

- Это страшное горе для города и всей страны. Правильная акция, футболисты были только за.

- Когда вы были заменены, около скамейки пнули бутылку. С чем это связано?

- Произошло недопонимание. Я не просил замену, просто свело ногу, и сказал, чтобы пока не делали третью замену.





- Друзья из «Спартака» уже поздравили?

- Нет, не поздравили.

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- Для вас важно, что вы в связке с Яковлевым забили «Зениту» на «Петровском»?

- Для нас важно, что мы взяли одно очко, которое нам очень важно, – передает слова Паршивлюка корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, «Зенит» в 22-м туре РФПЛ вдесятером сыграл вничью с «Анжи» в последнем матче на «Петровском» со счетом 1:1.

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На точный удар Павла Яковлева сине-бело-голубые ответили голом Александра Кокорина. Через пять минут после начала второго тайма хозяева остались вдесятером: Николас Ломбертс за грубый фол на Сергее Паршивлюке получил прямую красную карточку.

Видео голов матча «Зенит» – «Анжи»



Махачкалинский клуб идет на одиннадцатом месте с 24 очками, зенитовцы занимают вторую строчку, имея в активе 43 очка. Следующий матч «Зенит» проведет 16 апреля в Москве против «Спартака», «Анжи» днем ранее в Махачкале встретится с «Крыльями Советов».