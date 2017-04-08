Сергей Паршивлюк: Партнеры из «Спартака» с ничьей с «Зенитом» не поздравили
Защитник «Анжи» Сергей Паршивлюк поделился впечатлениями
от матча 22-го тура РФПЛ против «Зенита» (1:1).
- Сложная концовка, удаление. Могли взять три очка.
- Была минута молчания перед матчем, фанаты молчали 13 минут. Насколько важно, чтобы была такая поддержка?
- Это страшное горе для города и всей страны. Правильная акция, футболисты были только за.
- Когда вы были заменены, около скамейки пнули бутылку. С чем это связано?
- Произошло недопонимание. Я не просил замену, просто свело ногу, и сказал, чтобы пока не делали третью замену.
- Друзья из «Спартака» уже поздравили?
- Нет, не поздравили.
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- Для вас важно, что вы в связке с Яковлевым забили «Зениту» на «Петровском»?
- Для нас важно, что мы взяли одно очко, которое нам очень важно, – передает слова Паршивлюка корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».
Напомним, «Зенит» в 22-м туре РФПЛ вдесятером сыграл вничью с «Анжи» в последнем матче на «Петровском» со счетом 1:1.
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На точный удар Павла Яковлева сине-бело-голубые ответили голом Александра Кокорина. Через пять минут после начала второго тайма хозяева остались вдесятером: Николас Ломбертс за грубый фол на Сергее Паршивлюке получил прямую красную карточку.
Видео голов матча «Зенит» – «Анжи»
Махачкалинский клуб идет на одиннадцатом месте с 24 очками, зенитовцы занимают вторую строчку, имея в активе 43 очка. Следующий матч «Зенит» проведет 16 апреля в Москве против «Спартака», «Анжи» днем ранее в Махачкале встретится с «Крыльями Советов».
Матч
Голы
Яковлев 21 (0:1). Кокорин 73 (1:1).
Состав
Зенит: Лунев, Ломбертс, Цаллагов (Мак, 85), Иванович, Данни, Эрнани, Хави Гарсия (Нету, 59), Жулиано, Чернов, Кокорин, Дзюба
Анжи: Юрченко, Паршивлюк (Эззатоллахи, 75), Фибел, Жиров, Тетрашвили, Мусалов, Гулиев, Кацаев (Хубулов, 68), Яковлев, Будковский, Форбс (Прудников, 61)
Предупреждения:
Эрнани, 59 - Форбс, 14; Будковский, 39; Гулиев, 56; Фибел, 78; Хубулов, 82; Эззатоллахи, 89
Удаления:
Ломбертс, 50 - нет
Судья:
Алексей Сухой (Россия)
Место и дата
08 апреля 19:00, Петровский, Текстовая трансляция