Павел Яковлев: «Спартак» и ЦСКА не стимулировали «Анжи». Ждем, надеемся

Полузащитник «Анжи» Павел Яковлев поделился впечатлениями от матча 22-го тура РФПЛ против «Зенита» (1:1).

- Забить «Зениту» - всегда дорогого стоит. Хочется всегда выигрывать. Но особой принципиальности не было, каждый матч принципиален.

- «Анжи» в этом сезоне очень тяжелый соперник для «Зенита». В чем секрет?

- На «Зенит» не надо особенно настраиваться, команда топ-уровня. Стараемся играть в один футбол, комбинировать и плотнее играть.

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- «Спартак», ЦСКА вас стимулировали перед этим матчем?

- Нет. Ждем, надеемся (смеется). На самом деле нам самим нужно набирать очки, мы себя не обезопасили еще.

- «Спартак» теперь точно станет чемпионом?

- Игры еще есть, посмотрим. С их графиком, календарем они вполне могут стать чемпионами, – передает слова Яковлева корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, «Зенит» в 22-м туре РФПЛ вдесятером сыграл вничью с «Анжи» в последнем матче на «Петровском» со счетом 1:1.

На точный удар Павла Яковлева сине-бело-голубые ответили голом Александра Кокорина. Через пять минут после начала второго тайма хозяева остались вдесятером: Николас Ломбертс за грубый фол на Сергее Паршивлюке получил прямую красную карточку.

Видео голов матча «Зенит» – «Анжи»



Махачкалинский клуб идет на одиннадцатом месте с 24 очками, зенитовцы занимают вторую строчку, имея в активе 43 очка. Следующий матч «Зенит» проведет 16 апреля в Москве против «Спартака», «Анжи» днем ранее в Махачкале встретится с «Крыльями Советов».