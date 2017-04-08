Защитник «Анжи» Максим Белый: «Спартак» все-таки играет лучше «Зенита»
Защитник «Анжи» Максим Белый поделился впечатлениями
от матча 22-го тура РФПЛ против «Зенита» (1:1).
- Судя по последним минутам, мы потеряли два очка. После удаления Ломбертса «Зенит» стал играть лучше, нам стало сложнее, немного прижались к воротам, чего делать не надо было.
- Почему в большинстве стало сложнее?
- «Зенит» понял, что нечего терять и пошел в атаку большими силами и создал нам большие проблемы.
- Какие установки давали перед игрой?
- Важно было не дать разбежаться скоростным и техничным игрокам «Зенита». Считаю, в первом тайме у нас это получилось.
- Кто вам больше понравился: «Зенит» или «Спартак»?
- Не могу сравнивать. Но все-таки «Спартак» играет лучше, - передает слова Белого корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».
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Напомним, «Зенит» в 22-м туре РФПЛ вдесятером сыграл вничью с «Анжи» в последнем матче на «Петровском» со счетом 1:1.
На точный удар Павла Яковлева сине-бело-голубые ответили
голом Александра Кокорина. Через пять минут после начала второго тайма хозяева
остались вдесятером: Николас Ломбертс за грубый фол на Сергее Паршивлюке
получил прямую красную карточку.
Махачкалинский клуб идет на одиннадцатом месте с 24 очками, зенитовцы занимают вторую строчку, имея в активе 43 очка. Следующий матч «Зенит» проведет 16 апреля в Москве против «Спартака», «Анжи» днем ранее в Махачкале встретится с «Крыльями Советов».
Матч
Голы
Яковлев 21 (0:1). Кокорин 73 (1:1).
Состав
Зенит: Лунев, Ломбертс, Цаллагов (Мак, 85), Иванович, Данни, Эрнани, Хави Гарсия (Нету, 59), Жулиано, Чернов, Кокорин, Дзюба
Анжи: Юрченко, Паршивлюк (Эззатоллахи, 75), Фибел, Жиров, Тетрашвили, Мусалов, Гулиев, Кацаев (Хубулов, 68), Яковлев, Будковский, Форбс (Прудников, 61)
Предупреждения:
Эрнани, 59 - Форбс, 14; Будковский, 39; Гулиев, 56; Фибел, 78; Хубулов, 82; Эззатоллахи, 89
Удаления:
Ломбертс, 50 - нет
Судья:
Алексей Сухой (Россия)
Место и дата
08 апреля 19:00, Петровский, Текстовая трансляция