Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Уфа- : -Спартак
Футбол  Эвертон- : -Лестер Сити
Футбол  Краснодар- : -ЦСКА
Футбол  Локомотив- : -Ростов
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Защитник «Анжи» Максим Белый: «Спартак» все-таки играет лучше «Зенита»

Константин Белюков
Константин Белюков
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Защитник «Анжи» Максим Белый поделился впечатлениями от матча 22-го тура РФПЛ против «Зенита» (1:1).

- Судя по последним минутам, мы потеряли два очка. После удаления Ломбертса «Зенит» стал играть лучше, нам стало сложнее, немного прижались к воротам, чего делать не надо было. 

- Почему в большинстве стало сложнее?
- «Зенит» понял, что нечего терять и пошел в атаку большими силами и создал нам большие проблемы.

- Какие установки давали перед игрой?
- Важно было не дать разбежаться скоростным и техничным игрокам «Зенита». Считаю, в первом тайме у нас это получилось. 

- Кто вам больше понравился: «Зенит» или «Спартак»?
- Не могу сравнивать. Но все-таки «Спартак» играет лучше, - передает слова Белого корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Олег Шатов: Главному тренеру и без нас хорошо

Напомним, «Зенит» в 22-м туре РФПЛ вдесятером сыграл вничью с «Анжи» в последнем матче на «Петровском» со счетом 1:1.

На точный удар Павла Яковлева сине-бело-голубые ответили голом Александра Кокорина. Через пять минут после начала второго тайма хозяева остались вдесятером: Николас Ломбертс за грубый фол на Сергее Паршивлюке получил прямую красную карточку.

Махачкалинский клуб идет на одиннадцатом месте с 24 очками, зенитовцы занимают вторую строчку, имея в активе 43 очка. Следующий матч «Зенит» проведет 16 апреля в Москве против «Спартака», «Анжи» днем ранее в Махачкале встретится с «Крыльями Советов».

Матч

Зенит - Анжи - 1:1 (0:1)

Голы

Яковлев 21 (0:1). Кокорин 73 (1:1).

Состав

Зенит: Лунев, Ломбертс, Цаллагов (Мак, 85), Иванович, Данни, Эрнани, Хави Гарсия (Нету, 59), Жулиано, Чернов, Кокорин, Дзюба

Анжи: Юрченко, Паршивлюк (Эззатоллахи, 75), Фибел, Жиров, Тетрашвили, Мусалов, Гулиев, Кацаев (Хубулов, 68), Яковлев, Будковский, Форбс (Прудников, 61)

Предупреждения:

Эрнани, 59 - Форбс, 14; Будковский, 39; Гулиев, 56; Фибел, 78; Хубулов, 82; Эззатоллахи, 89

Удаления:

Ломбертс, 50 - нет

Судья:

Алексей Сухой (Россия)

Место и дата

08 апреля 19:00, Петровский, Текстовая трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Не держусь за свой контракт». Честные ответы Луческу на острые вопросы«Не держусь за свой контракт». Честные ответы Луческу на острые вопросыМирча Луческу оперативно ответил на слова Олега Шатова, а Александр Григорян назвал результат в Петербурге потерей очков.Эрнани: Мне кажется, я вошел в ритм игры «Зенита»Полузащитник «Зенита» Эрнани поделился впечатлениями от матча 22-го тура РФПЛ против «Анжи» (1:1).«Луческу и без нас хорошо». Уныние и ожидание денег от «Спартака». В шутку«Луческу и без нас хорошо». Уныние и ожидание денег от «Спартака». В шуткуЗенитовцы без настроения, а «Анжи» – без эйфории после ничьей в Петербурге.«Зенит» заканчивал матч в 4 россиянина. Это нарушение регламента?«Зенит» заканчивал матч в 4 россиянина. Это нарушение регламента?У «Зенита» на поле оказалось шесть легионеров и четыре россиянина. Будут ли наказывать петербуржцев или все по правилам?Мирча Луческу: «Зенит» в первом тайме сыграл безобразно, это можно назвать антифутболомГлавный тренер «Зенита» Мирча Луческу поделился впечатлениями от матча 22-го тура РФПЛ против «Анжи» (1:1).Мирча Луческу: Не держусь за свой контракт с «Зенитом»Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу поделился мнением о своем будущем в петербургском клубе.Мирча Луческу: Слова Шатова? Он сам отдалил себя от команды своими травмамиГлавный тренер «Зенита» Мирча Луческу прокомментировал слова полузащитника Олега Шатова о том, что «румынскому специалисту и без него хорошо».Евгений Ловчев: «Зенит» надломилсяЕвгений Ловчев: «Зенит» надломилсяОбозреватель «Советского спорта» – о сенсационной ничьей в матче 22-го тура между «Зенитом» и «Анжи» (1:1).Евгений Чернов: В матче с «Анжи» хотелось получить три очка. Все-таки чемпионская гонкаЗащитник «Зенита» Евгений Чернов поделился впечатлениями от матча 22-го тура РФПЛ против «Анжи» (1:1).Павел Яковлев: «Спартак» и ЦСКА не стимулировали «Анжи». Ждем, надеемсяПолузащитник «Анжи» Павел Яковлев поделился впечатлениями от матча 22-го тура РФПЛ против «Зенита» (1:1).Ибрагим Цаллагов: «Зениту» придется надеяться на ошибку «Спартака»Защитник «Зенита» Ибрагим Цаллагов поделился впечатлениями от матча 22-го тура РФПЛ против «Анжи» (1:1).Сергей Паршивлюк: Партнеры из «Спартака» с ничьей с «Зенитом» не поздравилиЗащитник «Анжи» Сергей Паршивлюк поделился впечатлениями от матча 22-го тура РФПЛ против «Зенита» (1:1).Кокорин спас «Зенит», свои в «Анжи» помогли «Спартаку»: ничья в подарок лидеруКокорин спас «Зенит», свои в «Анжи» помогли «Спартаку»: ничья в подарок лидеру«Зенит» из-за плохой игры своего капитана не смог обыграть «Анжи», «Спартак» может оторваться перед очной встречей на восемь очков.Олег Шатов: Главному тренеру и без нас хорошоПолузащитник «Зенита» Олег Шатов высказался о том, что не попадают в состав он и Игорь Смольников.Александр Григорян: Так сложился матч, что для «Анжи» ничья с «Зенитом» – потеря очковГлавный тренер «Анжи» Александр Григорян поделился впечатлениями от матча 22-го тура РФПЛ против «Зенита» (1:1).РФПЛ. 22-й тур. «Крылья Советов» сыграли вничью с «Амкаром», «Зенит» разошелся миром с «Анжи» и другие матчиРезультаты матчей 22-го тура чемпионата России.«Зенит» вдесятером сыграл вничью с «Анжи» в последнем матче на «Петровском»В матче 22-го тура чемпионата России «Зенит» дома сыграл вничью с «Анжи» со счетом 1:1.«Спартак» брал золото, а их и рядом не было». Парфенов победил и уколол «Зенит»«Спартак» брал золото, а их и рядом не было». Парфенов победил и уколол «Зенит»В Великом Новгороде хозяева забили четыре гола, Радимов не мог разобраться, откуда «Тосно», а Парфенов поставил «Зенит» на место.«Зенит» – «Анжи». Кокорин забил первый мяч в 2017 годуФорвард «Зенита» Александр Кокорин отличился в матче 22-го тура РФПЛ против «Анжи».Видео голов матча «Зенит» – «Анжи»«Советский спорт» предлагает вашему вниманию видео голов матча 22-го тура РФПЛ между «Зенитом» и «Анжи».
Футбол
Мирча Луческу: «Зенит» в первом тайме сыграл безобразно, это можно назвать антифутболом
Футбол
Диего Симеоне: Я не знаю, уйдет ли Гризманн куда-то, но я в восторге от его игры
Хоккей
Гол Проворова помог «Филадельфии» переиграть «Коламбус»
Футбол
Мирча Луческу: Слова Шатова? Он сам отдалил себя от команды своими травмами
все новости
Анжи
Анжикалендарьстатистика
Зенит
Зениткалендарьстатистика
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости