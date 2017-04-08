Защитник «Анжи» Максим Белый: «Спартак» все-таки играет лучше «Зенита»

Защитник «Анжи» Максим Белый поделился впечатлениями от матча 22-го тура РФПЛ против «Зенита» (1:1).

- Судя по последним минутам, мы потеряли два очка. После удаления Ломбертса «Зенит» стал играть лучше, нам стало сложнее, немного прижались к воротам, чего делать не надо было.

- Почему в большинстве стало сложнее?

- «Зенит» понял, что нечего терять и пошел в атаку большими силами и создал нам большие проблемы.



- Какие установки давали перед игрой?

- Важно было не дать разбежаться скоростным и техничным игрокам «Зенита». Считаю, в первом тайме у нас это получилось.



- Кто вам больше понравился: «Зенит» или «Спартак»?

- Не могу сравнивать. Но все-таки «Спартак» играет лучше, - передает слова Белого корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

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Напомним, «Зенит» в 22-м туре РФПЛ вдесятером сыграл вничью с «Анжи» в последнем матче на «Петровском» со счетом 1:1.

На точный удар Павла Яковлева сине-бело-голубые ответили голом Александра Кокорина. Через пять минут после начала второго тайма хозяева остались вдесятером: Николас Ломбертс за грубый фол на Сергее Паршивлюке получил прямую красную карточку.

Махачкалинский клуб идет на одиннадцатом месте с 24 очками, зенитовцы занимают вторую строчку, имея в активе 43 очка. Следующий матч «Зенит» проведет 16 апреля в Москве против «Спартака», «Анжи» днем ранее в Махачкале встретится с «Крыльями Советов».