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Мирча Луческу: «Зенит» в первом тайме сыграл безобразно, это можно назвать антифутболом

Максим Шитиков
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу поделился впечатлениями от матча 22-го тура РФПЛ против «Анжи» (1:1).

- «Зенит» уже упустил чемпионский титул? Готовы взять ответственность на себя? 
- К сожалению, все зависит не от нас, а от других игр. Очень печально. Подошли к финалу чемпионата с очень большим количеством карточек: у Нету и Кришито – по семь, по три у Дзюбы и Кокорина, Юсупов пропустил игру. Естественно если игрок выходит с таким количеством карточек, он думает поберечься. В какой-то мере это повлияло на сегодняшний результат. Пришлось менять многих игроков. Смольников еще не готов, Анюков почувствовал недомогание в субботу.

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Я рискнул не выставить Кришито, пришлось прибегнуть к помощи Чернова, который после сбора тренировался и играл только с «Зенитом-2». Это привело к тому, что первый тайм сыграли безобразно, это можно назвать антифутболом. Не было терпения, и не понятно, с чем это связано. Прибегли к каким-то длинным передачам, не свойственным нашей игре. Соперник все эти передачи выигрывал, подборы были за ними, и они использовали свою скорость, создавали напряжение у наших ворот.

Видео голов матча «Зенит» – «Анжи»

Был жесткий разговор в перерыве, и на второй тайм вышла совсем другая команда. После удаления увидел ту команду, которую хотел видеть с начала игры. Начали без боязни выходить через пас, взаимодействовать со средней линии, создавали моменты и полумоменты. К сожалению, соперник прибегал к фолам тактического плана, когда мы пытались развить свою атаку. Не всегда судья наказывал желтыми карточкам. Думаю, те фолы были жестче, чем тот, за который Юсупов получал красную карточку. 

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- Подмосковный арбитр удалил Ломбертса. Что думаете об этом эпизоде? 
- Он удалил по делу. Хотелось бы, чтобы с такой последовательностью он наказал Гулиева, который пять раз подряд сфолил, порвал все наши быстрые контратаки, но получил желтую карточку только в конце игры, - передает слова Луческу корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, «Зенит» в 22-м туре РФПЛ вдесятером сыграл вничью с «Анжи» в последнем матче на «Петровском» со счетом 1:1.

На точный удар Павла Яковлева сине-бело-голубые ответили голом Александра Кокорина. Через пять минут после начала второго тайма хозяева остались вдесятером: Николас Ломбертс за грубый фол на Сергее Паршивлюке получил прямую красную карточку.

Махачкалинский клуб идет на одиннадцатом месте с 24 очками, зенитовцы занимают вторую строчку, имея в активе 43 очка. Следующий матч «Зенит» проведет 16 апреля в Москве против «Спартака», «Анжи» днем ранее в Махачкале встретится с «Крыльями Советов». 

Матч

Зенит - Анжи - 1:1 (0:1)

Голы

Яковлев 21 (0:1). Кокорин 73 (1:1).

Состав

Зенит: Лунев, Ломбертс, Цаллагов (Мак, 85), Иванович, Данни, Эрнани, Хави Гарсия (Нету, 59), Жулиано, Чернов, Кокорин, Дзюба

Анжи: Юрченко, Паршивлюк (Эззатоллахи, 75), Фибел, Жиров, Тетрашвили, Мусалов, Гулиев, Кацаев (Хубулов, 68), Яковлев, Будковский, Форбс (Прудников, 61)

Предупреждения:

Эрнани, 59 - Форбс, 14; Будковский, 39; Гулиев, 56; Фибел, 78; Хубулов, 82; Эззатоллахи, 89

Удаления:

Ломбертс, 50 - нет

Судья:

Алексей Сухой (Россия)

Место и дата

08 апреля 19:00, Петровский, Текстовая трансляция

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