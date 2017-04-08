Мирча Луческу: «Зенит» в первом тайме сыграл безобразно, это можно назвать антифутболом
Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу поделился впечатлениями
от матча 22-го тура РФПЛ против «Анжи» (1:1).
- «Зенит» уже упустил чемпионский титул? Готовы взять ответственность на себя?
- К сожалению, все зависит не от нас, а от других игр. Очень печально. Подошли к финалу чемпионата с очень большим количеством карточек: у Нету и Кришито – по семь, по три у Дзюбы и Кокорина, Юсупов пропустил игру. Естественно если игрок выходит с таким количеством карточек, он думает поберечься. В какой-то мере это повлияло на сегодняшний результат. Пришлось менять многих игроков. Смольников еще не готов, Анюков почувствовал недомогание в субботу.
Кокорин спас «Зенит», свои в «Анжи» помогли «Спартаку»: ничья в подарок лидеру
Я рискнул не выставить Кришито, пришлось прибегнуть к помощи Чернова, который после сбора тренировался и играл только с «Зенитом-2». Это привело к тому, что первый тайм сыграли безобразно, это можно назвать антифутболом. Не было терпения, и не понятно, с чем это связано. Прибегли к каким-то длинным передачам, не свойственным нашей игре. Соперник все эти передачи выигрывал, подборы были за ними, и они использовали свою скорость, создавали напряжение у наших ворот.
Видео голов матча «Зенит» – «Анжи»
Был жесткий разговор в перерыве, и на второй тайм вышла совсем другая команда. После удаления увидел ту команду, которую хотел видеть с начала игры. Начали без боязни выходить через пас, взаимодействовать со средней линии, создавали моменты и полумоменты. К сожалению, соперник прибегал к фолам тактического плана, когда мы пытались развить свою атаку. Не всегда судья наказывал желтыми карточкам. Думаю, те фолы были жестче, чем тот, за который Юсупов получал красную карточку.
Олег Шатов: Главному тренеру и без нас хорошо
- Подмосковный арбитр удалил Ломбертса. Что думаете об этом эпизоде?
- Он удалил по делу. Хотелось бы, чтобы с такой последовательностью он наказал Гулиева, который пять раз подряд сфолил, порвал все наши быстрые контратаки, но получил желтую карточку только в конце игры, - передает слова Луческу корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».
Напомним, «Зенит» в 22-м туре РФПЛ вдесятером сыграл вничью
с «Анжи» в последнем матче на «Петровском» со счетом 1:1.
На точный удар Павла Яковлева сине-бело-голубые ответили
голом Александра Кокорина. Через пять минут после начала второго тайма хозяева
остались вдесятером: Николас Ломбертс за грубый фол на Сергее Паршивлюке
получил прямую красную карточку.
Махачкалинский клуб идет на одиннадцатом месте с 24 очками, зенитовцы занимают вторую строчку, имея в активе 43 очка. Следующий матч «Зенит» проведет 16 апреля в Москве против «Спартака», «Анжи» днем ранее в Махачкале встретится с «Крыльями Советов».
Матч
Голы
Яковлев 21 (0:1). Кокорин 73 (1:1).
Состав
Зенит: Лунев, Ломбертс, Цаллагов (Мак, 85), Иванович, Данни, Эрнани, Хави Гарсия (Нету, 59), Жулиано, Чернов, Кокорин, Дзюба
Анжи: Юрченко, Паршивлюк (Эззатоллахи, 75), Фибел, Жиров, Тетрашвили, Мусалов, Гулиев, Кацаев (Хубулов, 68), Яковлев, Будковский, Форбс (Прудников, 61)
Предупреждения:
Эрнани, 59 - Форбс, 14; Будковский, 39; Гулиев, 56; Фибел, 78; Хубулов, 82; Эззатоллахи, 89
Удаления:
Ломбертс, 50 - нет
Судья:
Алексей Сухой (Россия)
Место и дата
08 апреля 19:00, Петровский, Текстовая трансляция