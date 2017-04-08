Евгений Чернов: В матче с «Анжи» хотелось получить три очка. Все-таки чемпионская гонка
Защитник «Зенита» Евгений Чернов поделился впечатлениями
от матча 22-го тура РФПЛ против «Анжи» (1:1).
– Сложилось впечатление, что «Зенит» заиграл только после удаления.
– Нам нужны были три очка. После удаления Ломбертса стали играть за него.
– Если посмотреть концовку матча, где у гостей было много моментов, одно очко - хороший результат?
– Хотелось, конечно, три, все-таки чемпионская гонка.
– На «Петровском» была последняя игра. Важно было для вас эмоционально?
– Нет, не задумывался об этом. Просто хотелось победить.
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– Так почему не получилось победить?
– Где-то не хватило агрессии в атаке, передачи с флангов не доходили до Дзюбы. Если бы дошли, он забил бы.
– У вас не возникает проблем играть в «Зените-2» и в главной команде?
– Нет, это решение тренерского штаба, я его принимаю, – передает слова Чернова корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».
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Напомним, «Зенит» в 22-м туре РФПЛ вдесятером сыграл вничью с «Анжи» в последнем матче на «Петровском» со счетом 1:1.
На точный удар Павла Яковлева сине-бело-голубые ответили голом Александра Кокорина. Через пять минут после начала второго тайма хозяева остались вдесятером: Николас Ломбертс за грубый фол на Сергее Паршивлюке получил прямую красную карточку.
Видео голов матча «Зенит» – «Анжи»
Махачкалинский клуб идет на одиннадцатом месте с 24 очками, зенитовцы занимают вторую строчку, имея в активе 43 очка. Следующий матч «Зенит» проведет 16 апреля в Москве против «Спартака», «Анжи» днем ранее в Махачкале встретится с «Крыльями Советов».
Матч
Голы
Яковлев 21 (0:1). Кокорин 73 (1:1).
Состав
Зенит: Лунев, Ломбертс, Цаллагов (Мак, 85), Иванович, Данни, Эрнани, Хави Гарсия (Нету, 59), Жулиано, Чернов, Кокорин, Дзюба
Анжи: Юрченко, Паршивлюк (Эззатоллахи, 75), Фибел, Жиров, Тетрашвили, Мусалов, Гулиев, Кацаев (Хубулов, 68), Яковлев, Будковский, Форбс (Прудников, 61)
Предупреждения:
Эрнани, 59 - Форбс, 14; Будковский, 39; Гулиев, 56; Фибел, 78; Хубулов, 82; Эззатоллахи, 89
Удаления:
Ломбертс, 50 - нет
Судья:
Алексей Сухой (Россия)
Место и дата
08 апреля 19:00, Петровский, Текстовая трансляция