Евгений Чернов: В матче с «Анжи» хотелось получить три очка. Все-таки чемпионская гонка

Защитник «Зенита» Евгений Чернов поделился впечатлениями от матча 22-го тура РФПЛ против «Анжи» (1:1).

– Сложилось впечатление, что «Зенит» заиграл только после удаления.

– Нам нужны были три очка. После удаления Ломбертса стали играть за него.



– Если посмотреть концовку матча, где у гостей было много моментов, одно очко - хороший результат?

– Хотелось, конечно, три, все-таки чемпионская гонка.





– На «Петровском» была последняя игра. Важно было для вас эмоционально?

– Нет, не задумывался об этом. Просто хотелось победить.

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– Так почему не получилось победить?

– Где-то не хватило агрессии в атаке, передачи с флангов не доходили до Дзюбы. Если бы дошли, он забил бы.



– У вас не возникает проблем играть в «Зените-2» и в главной команде?

– Нет, это решение тренерского штаба, я его принимаю, – передает слова Чернова корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

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Напомним, «Зенит» в 22-м туре РФПЛ вдесятером сыграл вничью с «Анжи» в последнем матче на «Петровском» со счетом 1:1.

На точный удар Павла Яковлева сине-бело-голубые ответили голом Александра Кокорина. Через пять минут после начала второго тайма хозяева остались вдесятером: Николас Ломбертс за грубый фол на Сергее Паршивлюке получил прямую красную карточку.

Видео голов матча «Зенит» – «Анжи»

Махачкалинский клуб идет на одиннадцатом месте с 24 очками, зенитовцы занимают вторую строчку, имея в активе 43 очка. Следующий матч «Зенит» проведет 16 апреля в Москве против «Спартака», «Анжи» днем ранее в Махачкале встретится с «Крыльями Советов».