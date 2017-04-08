Ибрагим Цаллагов: «Зениту» придется надеяться на ошибку «Спартака»

Защитник «Зенита» Ибрагим Цаллагов поделился впечатлениями от матча 22-го тура РФПЛ против «Анжи» (1:1).

– В первом тайме игра у нас не сложилась: слишком много играли длинными передачами. Много было неточностей. Во втором тайме собрались, но нелепая оплошность сбила нас с толку. Но не опустили руки и продолжали играть, но додавить не смогли.

– Значит, удаление - ключевой момент матча?

– Ключевыми были моменты на протяжении всего матча: где-то нельзя было терять мяч, ошибаться. Из этих моментов игра и складывается.

– Вам Луческу объяснил, почему заменил вас?

– Нет, но он и не должен, это же главный тренер.

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– Будете теперь надеяться на ошибку «Спартака»?

– К сожалению, да. Приходится это делать, хотя нужно в первую очередь играть самим, – передает слова Цаллагов корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Видео голов матча «Зенит» – «Анжи»

Напомним, «Зенит» в 22-м туре РФПЛ вдесятером сыграл вничью с «Анжи» в последнем матче на «Петровском» со счетом 1:1.

На точный удар Павла Яковлева сине-бело-голубые ответили голом Александра Кокорина. Через пять минут после начала второго тайма хозяева остались вдесятером: Николас Ломбертс за грубый фол на Сергее Паршивлюке получил прямую красную карточку.

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Махачкалинский клуб идет на одиннадцатом месте с 24 очками, зенитовцы занимают вторую строчку, имея в активе 43 очка. Следующий матч «Зенит» проведет 16 апреля в Москве против «Спартака», «Анжи» днем ранее в Махачкале встретится с «Крыльями Советов».