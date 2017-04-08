Владислав Радимов: Уровень «Тосно» в РФПЛ – вторая восьмерка

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов поделился впечатлениями от матча 30-го тура ФНЛ против «Тосно» (1:4).

- Что не получилось у команды? Результат. Счет, разумеется, по игре.



- Насколько для «Зенита»-2 важно остаться в ФНЛ на будущий сезон?

- Разумеется, мы хотим остаться в ФНЛ. Но если быть объективным, на данный момент мы ниже уровнем, чем «Тосно». И посмотрите на ту же реализацию моментов. Но игра должна была понравиться болельщикам, большую часть матча шел открытый обоюдоострый футбол. К сожалению, мастерство футболистов соперника оказалось выше в завершающей стадии атак. Нам есть над чем работать. Если посмотрите на то, сколько лет нашей атакующей группе… Все у них еще впереди.

- Играть на таком газоне лучше, чем на том, что был во Владивостоке?

- Конечно, если их сравнивать, здесь лучше.

- Насколько уровень игры «Тосно» близок к уровню премьер-лиги?

- Думаю, это вторая восьмерка. Но вы же будете еще усиливать состав в любом случае?

- Как вы относитесь к тому, что у региона появится вторая команда?

- Я не пойму одну вещь. Вы же «Тосно», Ленинградская область, а играете в Новгородской. Поэтому я в этом запутался. Но в Петербурге тяжело быть второй командой, весь город болеет за «Зенит». Думаю, противостояние будет интересным.

- В матче было много борьбы, много фолов, много стыков. Почему?

- Я бы не сказал, что игра была грубой. Она была динамичной, и скорости довольно высокие. Отсюда и стыки. Никто не хотел уступать., - приводит слова Радимова официальный сайт «Зенита».

Напомним, в матче 30-го тура ФНЛ «Тосно» дома победило «Зенит-2» со счетом 4:1.

За тосненский клуб дубль оформил Антон Заболотный, отличился Александр Макаров, а также защитник сине-бело-голубых Илья Зуев отправил мяч в свои ворота. В составе гостей единственный мяч забил Алексей Евсеев.

В турнирной таблице команда из Ленинградской области идет на втором месте с 60 очками, отставание от лидирующего московского «Динамо» составляет восемь очков. Подопечные Владислава Радимова идут на пятнадцатой строчке с 34 очками.

Следующий матч тосненцы проведут 12 апреля в Астрахани против «Волгаря», петербуржцы в тот же день примут «Тамбов».

