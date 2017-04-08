Дмитрий Парфенов: Когда «Спартак» боролся за чемпионство в мое время, «Зенита» рядом не было

Главный тренер «Тосно» Дмитрий Парфенов поделился впечатлениями от матча 30-го тура ФНЛ против «Зенита-2» (4:1).

– Радует, что использовали хорошие моменты. Соперник качественный, обученный. Мы готовились, знали, что будет нелегко. Несмотря на счет, игра была непростая.

– Вы – бывший игрок «Спартака». Насколько для вас был принципиальным матч?

– Для меня каждый матч принципиальный, причем здесь это? Когда «Спартак» боролся за чемпионство в мое время, «Зенита» рядом не было, - приводит слова Парфенова официальный сайт «Зенита».

Напомним, в матче 30-го тура ФНЛ «Тосно» дома победило «Зенит-2» со счетом 4:1.

За тосненский клуб дубль оформил Антон Заболотный, отличился Александр Макаров, а также защитник сине-бело-голубых Илья Зуев отправил мяч в свои ворота. В составе гостей единственный мяч забил Алексей Евсеев.

В турнирной таблице команда из Ленинградской области идет на втором месте с 60 очками, отставание от лидирующего московского «Динамо» составляет восемь очков. Подопечные Владислава Радимова идут на пятнадцатой строчке с 34 очками.

Следующий матч тосненцы проведут 12 апреля в Астрахани против «Волгаря», петербуржцы в тот же день примут «Тамбов».