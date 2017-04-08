Дмитрий Парфенов: Когда «Спартак» боролся за чемпионство в мое время, «Зенита» рядом не было
Главный тренер «Тосно» Дмитрий Парфенов поделился впечатлениями от матча 30-го тура ФНЛ против «Зенита-2» (4:1).
– Радует, что использовали хорошие моменты. Соперник качественный,
обученный. Мы готовились, знали, что будет нелегко. Несмотря на счет, игра была
непростая.
– Вы – бывший игрок «Спартака». Насколько для вас был
принципиальным матч?
– Для меня каждый матч принципиальный, причем здесь это? Когда «Спартак» боролся за чемпионство в мое время, «Зенита» рядом не было, - приводит слова Парфенова официальный сайт «Зенита».
Напомним, в матче 30-го тура ФНЛ «Тосно» дома победило «Зенит-2» со счетом 4:1.
За тосненский клуб дубль оформил Антон Заболотный, отличился Александр Макаров, а также защитник сине-бело-голубых Илья Зуев отправил мяч в свои ворота. В составе гостей единственный мяч забил Алексей Евсеев.
В турнирной таблице команда из Ленинградской области идет на втором месте с 60 очками, отставание от лидирующего московского «Динамо» составляет восемь очков. Подопечные Владислава Радимова идут на пятнадцатой строчке с 34 очками.
Следующий матч тосненцы проведут 12 апреля в Астрахани против «Волгаря», петербуржцы в тот же день примут «Тамбов».
Матч
Голы
Альшин 13 (1:0). Евсеев 29 (1:1). Заболотный 34 (2:1). Заболотный 58 (3:1). Макаров 68 (4:1).
Состав
Тосно: Нигматуллин, Абазов, Логашов, Дугалич, Никитин, Чиркин, Кашчелан, Альшин, Макаров, Заболотный, Кутьин
Зенит-2: Рудаков, Карпов, Мильдзихов, Зуев, Сиротов, Бавин, Камышев, Евсеев, Лесовой, Крапухин, Проничев (Батютин, 11)
Судья:
Павел Кукуян (Россия)
Место и дата
08 апреля 16:00, Электрон, Онлайн-трансляция