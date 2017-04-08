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«Зенит» – «Анжи». Ломбертс получил прямую красную карточку

Игорь Сарычев
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

В матче 22-го тура РФПЛ «Зенит» - «Анжи» петербуржцы остались вдесятером.

На 50-й минуте встречи защитник сине-бело-голубых Николас Ломбертс грубо в подкате сыграл против Сергея Паршивлюка.

Напомним, махачкалинцы обыгрывают «Зенит» со счетом 1:0, гол на счету Павла Яковлева. «Советский спорт» ведет текстовую трансляцию встречи.

Матч

Зенит - Анжи - 1:1 (0:1)

Голы

Яковлев 21 (0:1). Кокорин 73 (1:1).

Состав

Зенит: Лунев, Ломбертс, Цаллагов (Мак, 85), Иванович, Данни, Эрнани, Хави Гарсия (Нету, 59), Жулиано, Чернов, Кокорин, Дзюба

Анжи: Юрченко, Паршивлюк (Эззатоллахи, 75), Фибел, Жиров, Тетрашвили, Мусалов, Гулиев, Кацаев (Хубулов, 68), Яковлев, Будковский, Форбс (Прудников, 61)

Предупреждения:

Эрнани, 59 - Форбс, 14; Будковский, 39; Гулиев, 56; Фибел, 78; Хубулов, 82; Эззатоллахи, 89

Удаления:

Ломбертс, 50 - нет

Судья:

Алексей Сухой (Россия)

Место и дата

08 апреля 19:00, Петровский, Текстовая трансляция

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