«Зенит» – «Анжи». Ломбертс получил прямую красную карточку
В матче 22-го тура РФПЛ «Зенит» - «Анжи» петербуржцы остались вдесятером.
На 50-й минуте встречи защитник сине-бело-голубых Николас Ломбертс грубо в подкате сыграл против Сергея Паршивлюка.
Напомним, махачкалинцы обыгрывают «Зенит» со счетом 1:0, гол на счету Павла Яковлева. «Советский спорт» ведет текстовую трансляцию встречи.
Матч
Голы
Яковлев 21 (0:1). Кокорин 73 (1:1).
Состав
Зенит: Лунев, Ломбертс, Цаллагов (Мак, 85), Иванович, Данни, Эрнани, Хави Гарсия (Нету, 59), Жулиано, Чернов, Кокорин, Дзюба
Анжи: Юрченко, Паршивлюк (Эззатоллахи, 75), Фибел, Жиров, Тетрашвили, Мусалов, Гулиев, Кацаев (Хубулов, 68), Яковлев, Будковский, Форбс (Прудников, 61)
Предупреждения:
Эрнани, 59 - Форбс, 14; Будковский, 39; Гулиев, 56; Фибел, 78; Хубулов, 82; Эззатоллахи, 89
Удаления:
Ломбертс, 50 - нет
Судья:
Алексей Сухой (Россия)
Место и дата
08 апреля 19:00, Петровский, Текстовая трансляция