«Зенит» – «Анжи». Фанаты обеих команд почтили память жертв теракта в Петербурге
В матче 22-го тура «Зенит» - «Анжи» фанаты вывесили баннеры в память о погибших в теракте, произошедшем 3 апреля в петербургском метро.
На полотнах написан отрывок из песни «Звери» группы «Алиса»:
Взрывы самолетов да захваты школ…
Вот не полный перечень «славных» дел.
У зверя вместо Бога – чека да ствол.
Зверя лечит только отстрел.
Болельщики «Анжи» вывесили баннер с надписью «Питер, скорбим».
"Питер, скорбим". Баннер болельщиков Анжи #ЗенитАнжи pic.twitter.com/sXC5aMfEv3— Spb.Sovsport.ru (@sovsportspb) 8 апреля 2017 г.
Напомним, теракт в Петербурге произошел 3 апреля на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт». В результате взрыва погибло 14 человек и пострадало 77 граждан.
Матч
Голы
Яковлев 21 (0:1).
Состав
Зенит: Лунев, Ломбертс, Цаллагов, Иванович, Данни, Эрнани, Хави Гарсия, Жулиано, Чернов, Кокорин, Дзюба
Анжи: Юрченко, Паршивлюк, Фибел, Жиров, Тетрашвили, Мусалов, Гулиев, Кацаев, Яковлев, Будковский, Форбс
Предупреждения:
нет - Форбс, 14
Судья:
Алексей Сухой (Россия)
Место и дата
08 апреля 19:00, Петровский, Текстовая трансляция