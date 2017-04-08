Дубль Сон Хын Мина помог «Тоттенхэму» разгромить «Уотфорд»

читайте также

Антонио Конте: Диего Коста делает то, что я прошу Главный тренер «Челси» Антонио Конте заявил, что по-прежнему рассчитывает на форварда Диего Косту, на счету которого лишь три гола в премьер-лиге в этом календарном году.

Хосеп Гвардиола: Этот сезон будет для меня уроком, нужно учиться на своих ошибках Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола уверен в том, что команда сможет добиться прогресса под его руководством.

АПЛ. 32-й тур. «Манчестер Сити» - «Халл Сити», «Борнмут – «Челси» и другие матчи Результаты матчей 32-го тура чемпионата Англии.

Дмитрий Сенников: Схема Конте 3-4-3 – это не революция Бывший защитник московского «Локомотива» и сборной России Дмитрий Сенников подвел итоги матча чемпионата Англии «Челси» - «Манчестер Сити».

Советник Гризманна: Помимо «МЮ», на моего клиента претендуют «Челси» и... Эрик Ольхатс, советник форварда мадридского «Атлетико» Антуана Гризманна, рассказал об интересе к своему клиенту со стороны других команд.

Коутиньо может пропустить матч со «Сток Сити» Участие полузащитника «Ливерпуля» Фелипе Коутиньо в матче против «Сток Сити» в чемпионате Англии под вопросом. Об этом сообщают британские СМИ.

Н'Голо Канте: Нет, я не лучший полузащитник мира. Это не про меня Полузащитник «Челси»" Н'Голо Канте не согласен с мнением экспертов, которые ранее выразили мнение, что хавбек сборной Франции на данный момент является лучшим опорным полузащитником Европы.

Н'Голо Канте: Во Франции мне говорили, что таких игроков, как я, полно Полузащитник «Челси»" Н'Голо Канте рассказал о начале своего спортивного пути.

«Челси» рассчитывает опередить «МЮ» в борьбе за Перишича Главный тренер «Челси» Антонио Конте готовится к отъезду бельгийского полузащитника Эдена Азара в мадридский «Реал».

Хосеп Гвардиола: Делф превосходно выступил в матче с «Челси» и заслуживает играть чаще Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал о состоянии своих игроков, а также поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Халл Сити» в 31-м туре АПЛ.

Хосеп Гвардиола – о стычке с тренерским штабом «Челси»: Ничего серьезного Главный тренер «Манчестер Сити» прокомментировал информацию о конфликте с тренерским штабом «Челси» после матча в Лондоне, который состоялся в рамках 30-го тура АПЛ (2:1).

Жиру может вернуться в чемпионат Франции по окончании сезона Форвард лондонского «Арсенала» Оливье Жиру может перейти в «Марсель». Об этом сообщает France Football.

Жозе Моуринью: Мне жаль Мойеса, тяжело пережить увольнение посреди сезона Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью пообщался с клубной пресс-службой в преддверии матча 32-го тура АПЛ против «Сандерленда».

Кейн восстановился после травмы и готовится сыграть с «Уотфордом» Нападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн восстановился после травмы голеностопа и вернулся к тренировкам с основным составом команды, сообщается на официальном сайте «шпор».

Антонио Конте: В Италии хотят, чтобы я вернулся Главный тренер «Челси» Антонио Конте прокомментировал возможное возвращение в чемпионат Италии, а также высказался о приходе в лондонский клуб полузащитника «Нью Йорк Сити» Андреа Пирло.

Жозе Моуринью: Я человек-спокойствие В интервью France Football это утверждает наставник «Манчестер Юнайтед», который сам уже не тот, что прежде.

Гильем Балаге: У «МЮ» есть преимущество перед «Ливерпулем» в вопросе трансфера Хамеса Родригеса Журналист телеканала Sky Sports Гильем Балаге, который первым объявил о переходе Гарета Бэйла в мадридский «Реал», рассказал о возможном переезде полузащитника «сливочных» Хамеса Родригеса.

«Вест Хэм» может уволить Билича в случае поражения от «Суонси» Главный тренер «Вест Хэма» Славен Билич может быть отправлен в отставку в случае поражения от «Суонси» в матче 32-го тура премьер-лиги, сообщает The Telegraph.

Мане выбыл до конца сезона Форвард «Ливерпуля» Садьо Мане пропустит концовку сезона из-за травмы, сообщил главный тренер «красных» Юрген Клопп.