Дубль Сон Хын Мина помог «Тоттенхэму» разгромить «Уотфорд»
«Тоттенхэм» дома обыграл «Уотфорд» (4:0) в 32-м туре чемпионата Англии.
У победителей отличились Деле Алли (33-я минута), Эрик Дайер (39-я) и Сон Хын Мин (44-я и 54-я).
Лондонский клуб с 68 очками по-прежнему занимает второе место, его сегодняшний соперник с 37 баллами - на десятой строчке.
В следующем туре «Тоттенхэм» 15 апреля примет «Борнмут», а «Уотфорд» в тот же день сыграет дома с «Суонси».
Матч
Тоттенхэм - Уотфорд - 4:0 (3:0)
Голы
Алли 33 (1:0). Дайер 39 (2:0). Сон Хын Мин 44 (3:0). Сон Хын Мин 55 (4:0).
Состав
Тоттенхэм: Льорис, Дэвис, Вертонген, Алдервейрелд, Триппьер, Дайер, Эриксен, Алли, Дембеле (Сиссоко, 75), Янссен (Кейн, 61), Сон Хын Мин (Онома, 88)
Уотфорд: Гомес, Холебас, Янмат, Мариаппа, Кэткарт, Дукуре (Суньига, 59), Клеверли, Саксесс, Амрабат (Дини, 70), Ньянг, Окака Чука (Кабаселе, 85)
Предупреждения:
нет - Дукуре, 34
Судья:
Энтони Тэйлор (Англия)
Место и дата
08 апреля 14:30, Уайт Харт Лейн, Онлайн-трансляция